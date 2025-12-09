Подробно търсене
Обобщение

Част от лозунгите на митинга в Кърджали гласяха "България е една, не ни разделяйте" и „С вас сме, г-н Пеевски“

Кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева
Част от лозунгите на митинга в Кърджали гласяха "България е една, не ни разделяйте" и „С вас сме, г-н Пеевски“
Част от лозунгите на митинга в Кърджали гласяха "България е една, не ни разделяйте" и „С вас сме, г-н Пеевски“
Снимки: корепондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева
Кърджали,  
09.12.2025 22:48
 (БТА)

Част от лозунгите, издигнати по време на митинга под надслов „НЕ на омразата“ в Кърджали гласяха: „Искаме европейско бъдеще за България!“, „С вас сме г-н Пеевски!“, „България е една, не ни разделяйте!“, „Всички сме граждани на България! Няма втора класа хора“.

Митингът се състоя на площад „Освобождение“ в Кърджали, а хората излязоха от пределите на площада, запълниха пространството пред пощата и стигнаха до сградата на Областната дирекция на МВР. Организатор бе Областният съвет на „ДПС – Ново начало“. Председателят на структурата Рушен Фейзула благодари на дошлите за подкрепата.

„Заставам пред вас с призив за едно стабилно правителство и за една стабилна държава“, каза Рушен Фейзула. 

На трибуната освен кметовете на седемте общини бяха народният представител Елван Гюркаш, председателят на младежката областна структура на партията Енгин Идриз и председателят на Общинския съвет в Кърджали Мухаррем Мухаррем.

Пред присъстващите Елван Гюркаш каза, че митингът тази вечер не е заради обикновен политически спор, който се разиграва в България, а „срещу една организирана кампания за очерняне, насочена срещу бъдещето на България“. 

Всеки един от седемте кметове на общини в областта отправи своето послание към присъстващите. Последен говори кметът на Кърджали и заместник-председател на „ДПС – Ново начало“ Ерол Мюмюн. Той каза, че в този исторически момент, когато страната ни влиза в еврозоната, като граждани трябва да поемем своя дълг. „Ние не можем да позволим нашата родина в този исторически момент и в може би в най-предизвикателната година да влезе без приет бюджет, да влезе със служебен кабинет, държавата да се раздира от хаос и да влезе във финансова и в политическа криза“, каза Ерол Мюмюн. 

Кметът на Ардино Изет Шабан каза своето категорично „не“ на предсрочни избори, като подчерта, че през последните две години са показали до къде водят тези избори обществото и страната. „Седем предсрочни избора с огромен отделен ресурс за провеждането им от националния бюджет, който ресурс, ако сравня с бюджета на община Ардино, се равнява на около 80 ардински бюджета“, каза Изет Шабан. 

Той допълни, че в период от избори в избори държавните институции работят в stand by режим, което влияе и на работата на местните власти. Шабан каза, че благодарение на това правителство са спасени средствата от Плана за възстановяване и устойчивост, отпушени са еврофондовете, като предстои и реализацията на много инфраструктурни проекти и на национално и на местно ниво. Като предизвикателства пред правителството той посочи решаването на проблема с отпадъците и безводието в страна.

Кметът на Крумовград Себихан Мехмед подчерта, че участието в управлението започва от местното самоуправление. „Местното управление е началото на всяко управление, за това ние кметовете ежедневно решаваме реалните проблеми на хората във всяка община на територията на кърджалийска област, но решавайки ги няма да можем да се справим само с нашите местни приходи, ако нямаме стабилна централна държавна власт, която да подкрепя общините“, каза Себихан Мехмед. Тя допълни, че не трябва във важен за страната момент с влизането на еврото да се допуска хаос. Мехмед подчерта значението на работата на парламентарната група на ДПС, като припомни и за общинската инвестиционна програма, чрез която се дава тласък за развитие на общините. „Да, на територията на област Кърджали живеят хора от различни етноси – мюсюлмани и християни, но това различие нас не ни противопоставя, а взаимно ни допълва, за това са ни и толкова спорни делниците и весели празниците“, каза Себихан Мехмед. 

Кметът на Кирково Шинаси Сюлейман призова софиянци да видят какво е протест – многолюден, мирен и изпълнен с любов. „Искам да ви кажа, че май някои политици наистина се притесниха. Първо, вижте площада на Кърджали за каква масовост става въпрос и ако не греша – това е първото наше общо излизане на сцена на седемте колеги, за съжаление, от една година насам“, каза Шинаси Сюлейман. Той допълни, че тяхното разединение е било радостно за някои политици, но след една година са отново заедно, мощни и на политическата сцена. „Ако някой си мисли, че ние се притесняваме от избори, жестоко се лъже. Няма проблеми, може и утре. Напротив, ДПС отново ще възкръсне и ще дойде с по-голяма мощ и отново ще бъдем част, за да решим съдбата на тази държава – България, нашата родина“, каза още Шинаси Сюлейман, който също подчерта ролята на парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ за финансирането на общините.

Кметът на Момчилград Илкнур Кязим каза от трибуната, че освен София, в България има и Кърджали, има и Момчилград, има и Кирково, и изброи всички общини в областта. Тя подчерта, че жителите на тези общини също искат да бъдат чути, като допълни, че през последните две години са показателни за развитието на общините. Само в община Момчилград са подписани проекти за 25 милиона лева. „Ние искаме спокойствие, искаме диалог, искаме нашите общини да се развиват“, каза още Илкнур Кязим и допълни, че и в Момчилград живеят различни етноси, но различието не е проблем за ДПС, а ценност.

Кметът на Черноочене Аджан Ахмед се обърна към присъстващите на площада с определението семейство, като подчерта, че именно хората са ДПС, а Кърджали е сърцето. Той каза също, че без значение от етноса „всички милеем за нашата родина“. Айджан Ахмед припомни за вчерашното посещение на председателя на партията Делян Пеевски в Кърджали и цитира неговите думи. „Той каза: Виждате ли как хората ни благодарят? Те не трябва да ни благодарят, ние просто си вършим работата“. 

Кметът на Джебел Неджми Али подчерта, че област Кърджали винаги е била сензитивна и от тук се пращат най-силните послания. Като най-сензитивната и отговорна партия той определи и ДПС. „Тя е била фактор на стабилност, благодарение на който от началото на прехода бяха реализирани стратегическите цели. С усилията на ДПС бяха реализирани стратегическите цели за членство в НАТО, което отвори пътя за членство и в ЕС“, каза Неджми Али. Той подчерта, че през последната година е завършен цикълът от членството ни и пълноправния интегритет във всички европейски институции, а именно еврозоната и Шенген.

„Въпреки, че не сме част от управляващото мнозинство, ние винаги сме били отговорни и това стана под лидерството на г-н Делян Пеевски, нашият председател“, каза още кметът на Джебел. Той допълни, че за първи път България ще има бюджет в евро, а днес подкрепата е за първия проектобюджет в евро. „Важно е, защото не бива да спират инвестициите. Важно е, защото, ако спре развитието на инвестиционната политика, спираме всичко“, каза още той като изброи част от инвестициите в община Джебел.

/РИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

09.12.2025 22:33

Дадохме урок по демокрация и любов към България, каза лидерът на „ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски

Днес дадохме урок по демокрация и любов към България, каза лидерът на „ДПС-Ново начало“ (ДПС-НН) Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на формацията. Днес казахме „НЕ на омразата!”, „ДА на демокрацията“, каза още Пеевски. По неговите думи „днес бе чудесен ден за българската демокрация - ден, в който заявихме мирно, но категорично, че никой не може да отклони нашата родина България от нейния евроатлантически път. Че демокрацията няма алтернатива и единствено с вота си хората могат да дават и отнемат властта - на избори. Както повелява Конституцията. Че властта е отговорност към хората", допълни ли
09.12.2025 21:51

Симпатизанти на „ДПС-Ново начало“ подкрепиха правителството с митинг във Велико Търново

С патриотични и емблематични български песни симпатизанти на „ДПС-Ново начало“ озвучиха своя митинг под наслов „Не на омразата“ във Велико Търново. На него дойдоха привърженици на партията от няколко града в областта, както и от съседните Габрово и Севлиево. Събитието в парк „Марно поле“ бе в подкрепа на правителството на Росен Желязков и на партийния лидер Делян Пеевски, а призи
09.12.2025 21:47

Седемте кметове на област Кърджали застанаха заедно на една трибуна по време на организирания митинг под надслов „Не на омразата“

Седемте кметове на област Кърджали застанаха за първи път след повече от година от трусовете в ДПС заедно на една сцена по време на митинга под надслов „НЕ на омразата“, в подкрепа на правителството.  Той се проведе на площад „Освобождение“ в
09.12.2025 21:40

Хора, събрали се на митинг в Белица, светиха с фенери, в знак на мир и свобода

Хората, събрали се тази вечер на централния площад в Белица, осветиха пространството с фенерите на телефоните си, в знак на мир и светлина. Призивът за това бе отправен към тях от кмета на Община Белица и заместник-председател на ДПС Радослав Ревански, ко
09.12.2025 21:39

В Плевен граждани изразиха на митинг подкрепата си за правителството

В Плевен с възгласи „Не на омразата“ граждани изразиха на митинг подкрепата си за правителството и се обявиха срещу политическото напрежение в България. Митингът е заявен в общинската администрация от Областния съвет на ДПС.
09.12.2025 21:38

Към единност и сплотеност призова на митинг на "ДПС-Ново начало" в Луковит народният представител Неждет Шабан

Към единност и сплотеност призова на митинг на централния площад в Луковит, организиран от "ДПС-Ново начало", народният представител Неждет Шабан. „Тук сме се събрали да кажем „Не на омразата!“. ДПС е единствената партия, която не дели хората. При
09.12.2025 21:31

С хора̀ и музика завърши митингът на „ДПС – Ново начало“ в Разград

С хора и музика завърши митингът на „ДПС – Ново начало“ в Разград. Симпатизанти на политическата формация и граждани се събраха към 18:00 часа, за колкото беше обявено началото, на площад „Възраждане“. Проявата премина под мотото „НЕ на омразата!”.
09.12.2025 21:26

Симпатизанти на „ДПС – Ново начало“ от Варненска област се събраха на митинг в Провадия

Симпатизанти на „ДПС – Ново начало“ от Варненския регион се събраха тази вечер на митинг на централния площад в Провадия. Областният председател на партията Ерджан Себайтин посочи, че идеята е по този начин хората да кажат не на омразата
09.12.2025 20:42

Жители на област Монтана се събраха на площад „Жеравица“ на митинг в подкрепа на правителството

Жители на област Монтана се събраха на централния площад „Жеравица“ в едноименния град на митинг в подкрепа на правителството, който бе организиран от „ДПС - Ново начало“ под мотото "Не на омразата". От общинската администрация в Монтана казаха, че митингът е заявен официално в общината от Областния съвет на ДПС в Монтана.Митингът е срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и о
09.12.2025 19:19

На площад "Европа" във Видин граждани се събраха в подкрепа на правителството

На площад „Европа“ пред Драматичния театър във Видин се събраха граждани в подкрепа на правителството. Митингът е заявен в общината, а организатори са "ДПС - Ново начало", съобщиха от местната администрация. Демонстрацията започна с българска музика и и
09.12.2025 19:02

Митинг под надслов „Не на омразата“ започна в Кърджали

На площад „Освобождение“ в центъра на Кърджали се провежда митинг под надслов „Не на омразата“, организиран от областната структура на „ДПС – Ново начало“. Той е в защита на стабилността в държавата, в подкрепа на правителството на Република
09.12.2025 19:00

На площада пред сградата на Община Руен се събраха граждани в подкрепа на правителството

Граждани се събраха на площада пред сградата на Община Руен в подкрепа на правителството. Организаторите от "ДПС - Ново начало" изразиха мнение, че управлението на страната трябва да бъде подкрепено, особено в този момент - на прага на приемането на единната европейска валута от 1 януари
09.12.2025 18:47

Граждани се събраха на площад „Възраждане“ в Разград за митинга на „ДПС-Ново начало“

Граждани се събраха на площад „Възраждане“ в Разград за митинга на „ДПС-Ново начало“, организиран под мотото „НЕ на омразата!” в страната. От общинската администрация съобщиха, че митингът е заявен официално в общината от местната структура на политическата сила.
09.12.2025 18:02

В Белица хора се събраха на митинг под надслов "Не на омразата"

На митинг под надслов "Не на омразата!" хора се събраха на централния площад в Белица. Протестът бе обявен от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ – Благоевград на официалната фейсбук страница на партията за 18:00 часа, но час по-рано на
09.12.2025 11:55

Кметът на Ботевград забрани със заповед провеждането на митинг, организиран от „Движение за права и свободи“ – София-област

Кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов забрани провеждането на митинг, организиран от „Движение за права и свободи“ – София-област. Това се посочва на официалния интернет сайт на Община Ботевград. Митингът трябваше да се състои днес в градския
08.12.2025 16:33

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски посети Кърджали по покана на областната структура на партията, каза кметът на града Ерол Мюмюн

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски бе в Кърджали, видя репортер на БТА. Той се разходи по една от централните улици на града, придружаван от общински кметове от областта, сред които кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, който е и

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:31 на 09.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация