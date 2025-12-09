Част от лозунгите на митинга в Кърджали гласяха "България е една, не ни разделяйте" и „С вас сме, г-н Пеевски“

Част от лозунгите, издигнати по време на митинга под надслов „НЕ на омразата“ в Кърджали гласяха: „Искаме европейско бъдеще за България!“, „С вас сме г-н Пеевски!“, „България е една, не ни разделяйте!“, „Всички сме граждани на България! Няма втора класа хора“.

Митингът се състоя на площад „Освобождение“ в Кърджали, а хората излязоха от пределите на площада, запълниха пространството пред пощата и стигнаха до сградата на Областната дирекция на МВР. Организатор бе Областният съвет на „ДПС – Ново начало“. Председателят на структурата Рушен Фейзула благодари на дошлите за подкрепата.

„Заставам пред вас с призив за едно стабилно правителство и за една стабилна държава“, каза Рушен Фейзула.

На трибуната освен кметовете на седемте общини бяха народният представител Елван Гюркаш, председателят на младежката областна структура на партията Енгин Идриз и председателят на Общинския съвет в Кърджали Мухаррем Мухаррем.

Пред присъстващите Елван Гюркаш каза, че митингът тази вечер не е заради обикновен политически спор, който се разиграва в България, а „срещу една организирана кампания за очерняне, насочена срещу бъдещето на България“.

Всеки един от седемте кметове на общини в областта отправи своето послание към присъстващите. Последен говори кметът на Кърджали и заместник-председател на „ДПС – Ново начало“ Ерол Мюмюн. Той каза, че в този исторически момент, когато страната ни влиза в еврозоната, като граждани трябва да поемем своя дълг. „Ние не можем да позволим нашата родина в този исторически момент и в може би в най-предизвикателната година да влезе без приет бюджет, да влезе със служебен кабинет, държавата да се раздира от хаос и да влезе във финансова и в политическа криза“, каза Ерол Мюмюн.

Кметът на Ардино Изет Шабан каза своето категорично „не“ на предсрочни избори, като подчерта, че през последните две години са показали до къде водят тези избори обществото и страната. „Седем предсрочни избора с огромен отделен ресурс за провеждането им от националния бюджет, който ресурс, ако сравня с бюджета на община Ардино, се равнява на около 80 ардински бюджета“, каза Изет Шабан.

Той допълни, че в период от избори в избори държавните институции работят в stand by режим, което влияе и на работата на местните власти. Шабан каза, че благодарение на това правителство са спасени средствата от Плана за възстановяване и устойчивост, отпушени са еврофондовете, като предстои и реализацията на много инфраструктурни проекти и на национално и на местно ниво. Като предизвикателства пред правителството той посочи решаването на проблема с отпадъците и безводието в страна.

Кметът на Крумовград Себихан Мехмед подчерта, че участието в управлението започва от местното самоуправление. „Местното управление е началото на всяко управление, за това ние кметовете ежедневно решаваме реалните проблеми на хората във всяка община на територията на кърджалийска област, но решавайки ги няма да можем да се справим само с нашите местни приходи, ако нямаме стабилна централна държавна власт, която да подкрепя общините“, каза Себихан Мехмед. Тя допълни, че не трябва във важен за страната момент с влизането на еврото да се допуска хаос. Мехмед подчерта значението на работата на парламентарната група на ДПС, като припомни и за общинската инвестиционна програма, чрез която се дава тласък за развитие на общините. „Да, на територията на област Кърджали живеят хора от различни етноси – мюсюлмани и християни, но това различие нас не ни противопоставя, а взаимно ни допълва, за това са ни и толкова спорни делниците и весели празниците“, каза Себихан Мехмед.

Кметът на Кирково Шинаси Сюлейман призова софиянци да видят какво е протест – многолюден, мирен и изпълнен с любов. „Искам да ви кажа, че май някои политици наистина се притесниха. Първо, вижте площада на Кърджали за каква масовост става въпрос и ако не греша – това е първото наше общо излизане на сцена на седемте колеги, за съжаление, от една година насам“, каза Шинаси Сюлейман. Той допълни, че тяхното разединение е било радостно за някои политици, но след една година са отново заедно, мощни и на политическата сцена. „Ако някой си мисли, че ние се притесняваме от избори, жестоко се лъже. Няма проблеми, може и утре. Напротив, ДПС отново ще възкръсне и ще дойде с по-голяма мощ и отново ще бъдем част, за да решим съдбата на тази държава – България, нашата родина“, каза още Шинаси Сюлейман, който също подчерта ролята на парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ за финансирането на общините.

Кметът на Момчилград Илкнур Кязим каза от трибуната, че освен София, в България има и Кърджали, има и Момчилград, има и Кирково, и изброи всички общини в областта. Тя подчерта, че жителите на тези общини също искат да бъдат чути, като допълни, че през последните две години са показателни за развитието на общините. Само в община Момчилград са подписани проекти за 25 милиона лева. „Ние искаме спокойствие, искаме диалог, искаме нашите общини да се развиват“, каза още Илкнур Кязим и допълни, че и в Момчилград живеят различни етноси, но различието не е проблем за ДПС, а ценност.

Кметът на Черноочене Аджан Ахмед се обърна към присъстващите на площада с определението семейство, като подчерта, че именно хората са ДПС, а Кърджали е сърцето. Той каза също, че без значение от етноса „всички милеем за нашата родина“. Айджан Ахмед припомни за вчерашното посещение на председателя на партията Делян Пеевски в Кърджали и цитира неговите думи. „Той каза: Виждате ли как хората ни благодарят? Те не трябва да ни благодарят, ние просто си вършим работата“.

Кметът на Джебел Неджми Али подчерта, че област Кърджали винаги е била сензитивна и от тук се пращат най-силните послания. Като най-сензитивната и отговорна партия той определи и ДПС. „Тя е била фактор на стабилност, благодарение на който от началото на прехода бяха реализирани стратегическите цели. С усилията на ДПС бяха реализирани стратегическите цели за членство в НАТО, което отвори пътя за членство и в ЕС“, каза Неджми Али. Той подчерта, че през последната година е завършен цикълът от членството ни и пълноправния интегритет във всички европейски институции, а именно еврозоната и Шенген.

„Въпреки, че не сме част от управляващото мнозинство, ние винаги сме били отговорни и това стана под лидерството на г-н Делян Пеевски, нашият председател“, каза още кметът на Джебел. Той допълни, че за първи път България ще има бюджет в евро, а днес подкрепата е за първия проектобюджет в евро. „Важно е, защото не бива да спират инвестициите. Важно е, защото, ако спре развитието на инвестиционната политика, спираме всичко“, каза още той като изброи част от инвестициите в община Джебел.