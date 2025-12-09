Подробно търсене

ОБНОВЕНА Жители на област Монтана се събраха на площад „Жеравица“ на митинг в подкрепа на правителството

Кореспондент на БТА в Монтана Милена Островска
Монтана,  
09.12.2025 20:42 | ОБНОВЕНА 09.12.2025 21:51
 (БТА)

Жители на област Монтана се събраха на централния площад „Жеравица“ в едноименния град на митинг в подкрепа на правителството, който бе организиран от „ДПС - Ново начало“ под мотото "Не на омразата". От общинската администрация в Монтана казаха, че митингът е заявен официално в общината от Областния съвет на ДПС в Монтана.

Митингът е срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата, казаха организаторите на проявата. Участниците се обявиха в подкрепа на председателя на „ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски, те носеха плакати с надписи: "Пълна подкрепа за Пеевски!", "Уважавайте, не разделяйте!", "Всички сме граждани на България! Няма втора класа хора".

На митинга говори народният представител и член на Централното оперативно бюро на „ДПС - Ново начало“ Димитър Аврамов. Той се обърна към присъстващите и им благодари, че подкрепят правителството. „Поводът да сме тук е да кажем ясно на всички – „не“ на омразата. Омразата, която се опитват да сеят в нашето общество, е един вирус, с който искат да ни противопоставят едни на други. Ние това не трябва да го допускаме и сме тук ясно да кажем, че няма да допуснем да бъдат организирани площадни революции, цветни революции и някой да опитва да вземе властта в България през улицата. Властта в България се дава на демократични избори, каквито ние направихме преди около една година. Имаме още три години от мандата и аз давам нашата заявка да изкараме пълен управленски мандат. След това вече народът ще се произнесе наново, както е по конституция“.

Сред участниците бяха кметът на село Габровница Рангел Иванов и председателят на Общински съвет – Бойчиновци Деян Георгиев. Присъстваха хора от различни общини в област Монтана.

На митинга имаше засилено полицейско присъствие.

/РИ/

