Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
БТА, Разград (9 декември 2025) На площад „Възраждане“ в Разград се провежда митинг под надслов „НЕ на омразата!”. Той е организиран от областния съвет на ПП „ДПС - Ново начало“. Снимка: кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова (ЛФ)
Разград,  
09.12.2025 21:31
 (БТА)

С хора̀ и музика завърши митингът на „ДПС – Ново начало“ в Разград. Симпатизанти на политическата формация и граждани се събраха към 18:00 часа на площад „Възраждане“. Проявата премина под мотото „НЕ на омразата!”. Със заповед на кмета на общината движението в района беше затворено за автомобили. Имаше и полицейско присъствие. 

За да подкрепят правителството на площада дойдоха жители на общините от областта. Част от присъстващите носеха българския трикольор и знамето на Европейския съюз, и на партията-организатор. Участниците издигнаха плакати и лозунги с надписи: „По вашия начин няма да стане, тук сме, има ни и сме силни“, „Не на омразата“, „Не на уличните преврати“.

Пред събралите се се изказаха кметовете на общините Исперих, Лозница, Кубрат и Завет Белгин Шукри, Севгин Шукри, Алкин Неби и Ахтер Велиев, както и зам.-кметът на Община Разград Хабибе Расим. Те призоваха за стабилно управление и отказ от омразата. В речите си всички те подчертаха необходимостта от редовно правителство, навременен бюджет и продължаване на европейския път на страната. Областният председател на „ДПС – Ново начало“ Ариф Ахмед заяви, че регионът подкрепя единството и се противопоставя на разделението. 

„Докато правителството работи за хората, ние ще го подкрепяме“, каза зам.-председателят на „ДПС – Ново начало“ Халил Летифов по време на митинга. Той подчерта, че ДПС не участва в управлението, но подкрепя стабилността и демократичните процеси в страната. Летифов призова за отказ от езика на омразата и политическото противопоставяне, като заяви, че движението отстоява мир, диалог и единство. 

Митингът премина спокойно и завърши в 20:00 ч., като накрая на площада се извиха български хора̀.

/РН/

09.12.2025 21:51

Симпатизанти на „ДПС-Ново начало“ подкрепиха правителството с митинг във Велико Търново

С патриотични и емблематични български песни симпатизанти на „ДПС-Ново начало“ озвучиха своя митинг под наслов „Не на омразата“ във Велико Търново. На него дойдоха привърженици на партията от няколко града в областта, както и от съседните Габрово и Севлиево. Събитието в парк „Марно поле“ бе в подкрепа на правителството на Росен Желязков и на партийния лидер Делян Пеевски, а призи
09.12.2025 21:47

Седемте кметове на област Кърджали застанаха заедно на една трибуна по време на организирания митинг под надслов „Не на омразата“

Седемте кметове на област Кърджали застанаха за първи път след повече от година от трусовете в ДПС заедно на една сцена по време на митинга под надслов „НЕ на омразата“, в подкрепа на правителството.  Той се проведе на площад „Освобождение“ в
09.12.2025 21:40

Хора, събрали се на митинг в Белица, светиха с фенери, в знак на мир и свобода

Хората, събрали се тази вечер на централния площад в Белица, осветиха пространството с фенерите на телефоните си, в знак на мир и светлина. Призивът за това бе отправен към тях от кмета на Община Белица и заместник-председател на ДПС Радослав Ревански, ко
09.12.2025 21:39

В Плевен граждани изразиха на митинг подкрепата си за правителството

В Плевен с възгласи „Не на омразата“ граждани изразиха на митинг подкрепата си за правителството и се обявиха срещу политическото напрежение в България. Митингът е заявен в общинската администрация от Областния съвет на ДПС.
09.12.2025 21:26

Симпатизанти на „ДПС – Ново начало“ от Варненска област се събраха на митинг в Провадия

Симпатизанти на „ДПС – Ново начало“ от Варненския регион се събраха тази вечер на митинг на централния площад в Провадия. Областният председател на партията Ерджан Себайтин посочи, че идеята е по този начин хората да кажат не на омразата
09.12.2025 21:18

Митинг в защита на стабилността и правителството организира „ДПС-Ново начало“ в Разград

Митинг в защита на стабилността и правителството организира „ДПС-Ново начало“ в Разград. Проявата премина под мотото „НЕ на омразата!”. От общинската администрация съобщиха, че митингът на площад „Възраждане“ е заявен официално в общината и в
09.12.2025 21:18

Жители на силистренска област проведоха митинг под наслов "Не на омразата!" на централния площад в Дулово

Приключи митингът на централния площад в Дулово под надслов "Не на омразата". Проявата бе организирана от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ в Силистра и бе пред сградата на местната администрация, където се събраха жители от цялата област.Събитието премина при засил
09.12.2025 21:12

Митингът под надслов "Не на омразата" във Ветово завърши

Завърши митингът на площада в центъра на Ветово под надслов "Не на омразата", който е част от митингите, организирани от "ДПС - Ново начало" в страната. Сред присъстващите бяха депутатът Атидже Алиева-Вели, областният лидер на "ДПС - Ново начало" Айдоан Джелил, който е и общински съветник в Русе, кметът на Ветово д-р Мехмед Мехмед и др., които се изказваха от сцената пред присъстващите. Хората на площада носиха български национални флагове, плакати с надписи "Не на омразата!", "Младите хора искаме мир и сигурност", "Който сее ветрове, жъне бури!", "Тук сме! Има ни! И сме сил
09.12.2025 21:06

Митингът в село Крушари приключи

Приключи митингът пред читалище "Йордан Драгнев – 1894" в село Крушари, организиран от "ДПС-Ново начало". Хората на площада носеха плакати "Не на омразата", "ДПС е партия на мира", "С вас сме, господин Пеевски", "По вашия начин няма да стане" и др.  Митингът започна с патриотични песни и хи
09.12.2025 20:52

В Асеновград пред Народно читалище „Родолюбие“ се проведе митинг под надслов „Не на омразата”, иницииран от „ДПС – Ново начало“

В Асеновград пред Народно читалище „Родолюбие“ се проведе митинг под надслов „Не на омразата”, иницииран от „ДПС – Ново начало“, в защита на демокрацията, сигурността и стабилността на България.Събралите се хора от града, Пловдив и око
09.12.2025 20:42

Жители на област Монтана се събраха на площад „Жеравица“ на митинг в подкрепа на правителството

Жители на област Монтана се събраха на централния площад „Жеравица“ в едноименния град на митинг в подкрепа на правителството, който бе организиран от „ДПС - Ново начало“ под мотото "Не на омразата". От общинската администрация в Монтана казаха, че митингът е заявен официално в общината от Областния съвет на ДПС в Монтана.Митингът е срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и о
09.12.2025 20:42

09.12.2025 20:39

Приключи митингът, организиран от "ДПС-Ново начало" в Шумен

Митингът, организиран от "ДПС-Ново начало", пред Драматично-кукления театър "Васил Друмев"в Шумен приключи. Към присъстващите се обърна кметът на община Върбица Мердин Байрям: "Днес и сега аз ви призовавам всички
09.12.2025 20:33

Приключи митингът в Хасково под надслов "Не на омразата" и в подкрепа на правителството

Приключи митингът в подкрепа на правителството, организиран от „ДПС- Ново начало“в Хасково. Симпатизанти на политическата формация и граждани започнаха да се събират към 18:00 часа, за колкото беше обявено началото, на централния площад „Свобода“.
09.12.2025 20:28

Митинг в подкрепа на правителството организира във Враца „ДПС – Ново начало“

Митинг в подкрепа на правителството организира тази вечер във Враца „ДПС – Ново начало“, а за участие в него пристигнаха жители на различни населени места от областта. Те се събраха пред сградата на Община Враца с плакати, на които пишеше „Не на омразата“, „Мафия“, „Младите хора искаме мир и сигурност“, „Уважавайте, не разделяйте“ и др.Това не е контрапротест, ние не сме против протестите, каза народният представител от „ДПС-Ново начало“ за област Враца Иво Цанев. „Ние сме за всички
09.12.2025 19:59

В Сливен митинг на привърженици на „ДПС-Ново начало“ подкрепи лидера си Делян Пеевски и кабинета "Желязков"

В Сливен протест на привърженици на „ДПС-Ново начало“ подкрепи лидера си Делян Пеевски и кабинета с министър-председател Росен Желязков.Малко след 18:00 часа хората се събраха пред сградата на общината. Участниците носеха знамена на България, ЕС и партията, както и плакати с надписи „С вас сме, господин Пеевски“, „Всички сме граждани на България – няма втора класа хора“ и други. Присъстващи от Сливен, Нова Загора, Твърдица и Ко
09.12.2025 19:42

В Дулово се събраха на митинг под надслов "Не на омразата"

На митинг под надслов "Не на омразата!" се събраха хора на централния площад в Дулово. Протестът бе обявен от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ – Силистра на официалната фейсбук страница на партията за 18:
09.12.2025 19:41

Митинг с искане за оставка на правителството се състоя в Кюстендил

Митинг с искане за оставка на правителството се състоя в Кюстендил пред художествената галерия "Владимир Димитров-Майстора". Участниците, сред които членове на партия "Възраждане" от Кюстендил, издигнаха плакати с надписи "Оставка" и развяха
09.12.2025 19:40

Членове и симпатизанти на "ДПС - Ново начало" се събраха на митинг пред сградата на Областната администрация в Ямбол

Членове и привърженици на „ДПС – Ново начало“ от регион Ямбол се събраха на митинг пред сградата на Областната администрация в Ямбол. „Не на омразата“, „ДПС“ и „Пеевски“ скандираха присъстващите на организираната от регионалната структура на
09.12.2025 19:38

Приключи митингът в Сърница, организиран от "ДПС-Ново начало"

Митингът под наслов "Не на омразата" в родопския град Сърница приключи. Той бе обявен от Областния съвет на "ДПС - Ново начало" в Пазарджик на официалната фейсбук страница на партията.Пред присъстващите говори народният представител Небие Църенска. Основните приоритети на "ДПС-Ново начало" са да имаме обединено общество, обществото да усеща сигурност и стабил
09.12.2025 19:37

Митинг под надслов "Не на омразата" се състоя в Смолян

Митинг под надслов "Не на омразата" се проведе на площад „Свобода“ в центъра на Смолян. Той е част от митингите, организирани от "ДПС - Ново начало" в страната и в него участваха жители от област Смолян.  Сред присъстващите бяха кметовете на
09.12.2025 19:34

В защита на демокрацията и стабилността в държавата излязоха на митинг жители на област Търговище

Привърженици и симпатизанти на “ДПС - Ново начало” се събраха тази вечер на митинг в Търговище. В пространството пред сградата на Драматичния театър в центъра на града те публично призоваха: “Не на омразата” и застанаха в защита на демокрацията,
09.12.2025 19:30

На митинг граждани в Хасково изразиха своята подкрепа за правителството

Митинг под надслов "Не на омразата" и в подкрепа на правителството, организиран от „ДПС- Ново начало“, започна в Хасково на централния площад „Свобода“. Митингът се провежда при засилена полицейска охрана. Призивите са за стабилност и сигурност и срещу насилието и омразата.
09.12.2025 19:29

В Асеновград пред Народно читалище „Родолюбие“ се провежда митинг под надслов „Не на омразата!”, иницииран „ДПС – Ново начало“

В Асеновград пред Народно читалище „Родолюбие“ се провежда митинг под надслов „Не на омразата!”, иницииран „ДПС – Ново начало“, в защита на демокрацията, сигурността и стабилността на България.Събралите се хора от града, Пловдив и око
09.12.2025 19:17

Жители на Кюстендилска област се събраха на митинг, организиран от ДПС "Ново начало" на Арката в центъра на Кюстендил

Жители на Кюстендилска област се събраха на митинг, организиран от "ДПС - Ново начало" на Арката при централния площад "Велбъжд" в Кюстендил. Митингът беше организи
09.12.2025 19:14

На митинг в подкрепа на правителството се събраха граждани в Стара Загора

Граждани се събраха пред сградата на Община Стара Загора на митинг в подкрепа на правителството. Инициативата е гражданска и е подкрепена от местната структура на политическа партия ГЕРБ. Те се обявиха в защита на проевропейското развитие на страната и на стабилността в държавата. Протестираме срещу беззаконието, анархията и хаоса, които искат да ни наложат някои. Нека тази вечер да покажем на София и на цяла България как се прави, каза от трибуната организаторът на митинга Борислав Недев, който е и подател на официалното заявление в Община Стара Загора. "Нека покажем, че с насили
09.12.2025 19:14

09.12.2025 19:06

Митинг под наслов „Не на омразата“ събра симпатизанти на „ДПС-Ново начало“ във Велико Търново

Митинг под наслов „Не на омразата“, организиран от „ДПС-Ново начало“ във Велико Търново, събра симпатизанти на партията и съмишленици в парк „Майка България“ в центъра на старата столица. От пресцентъра на Общината казаха за БТА, че събитието
09.12.2025 19:02

Митинг под надслов „Не на омразата“ започна в Кърджали

На площад „Освобождение“ в центъра на Кърджали се провежда митинг под надслов „Не на омразата“, организиран от областната структура на „ДПС – Ново начало“. Той е в защита на стабилността в държавата, в подкрепа на правителството на Република
09.12.2025 18:47

Граждани се събраха на площад „Възраждане“ в Разград за митинга на „ДПС-Ново начало“

Граждани се събраха на площад „Възраждане“ в Разград за митинга на „ДПС-Ново начало“, организиран под мотото „НЕ на омразата!” в страната. От общинската администрация съобщиха, че митингът е заявен официално в общината от местната структура на политическата сила.
09.12.2025 18:38

В Сърница започна митинг "Не на омразата"

Хора се събраха пред сградата на Община Сърница на митинг под надслов "Не на омразата". Протестът бе обявен от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ – Пазарджик на официалната фейсбук страница на партията.В съобщението пише, че Областният съвет на ДПС кани членове и симпатизанти на партията „в защита на стабилността на държавата“, а призивите на организаторите са да се заяви „не“ на манипулациите, хаоса и о
09.12.2025 18:34

Митинг, организиран от "ДПС-Ново начало", започна пред Драматично-кукления театър в Шумен

Митинг, организиран от "ДПС-Ново начало", започна пред Драматично-кукления театър "Васил Друмев" в Шумен. Той се охранява от униформени полицаи. Участниците носят български и европейски флагове и знамена на "ДПС-Ново начало". Те носят и плакати с
09.12.2025 18:28

Митинг под надслов "Не на омразата" започна във Ветово

Митинг под надслов "Не на омразата" има на площада в центъра на Ветово, който е част от митингите, организирани от "ДПС - Ново начало" в страната. Сред присъстващите са депутатът Атидже Алиева - Вели, областният лидер на "ДПС - Ново начало" Айдоан
09.12.2025 18:22

Граждани се събират на митинг в Луковит

Граждани се събират на мирен протестен митинг в Луковит, иницииран от "ДПС-Ново начало". Той е заявен в общината и в полицията с начален час 18:00 часа, потвърдиха за БТА от двете институции. Членове и симпатизанти на партията развяват българското
09.12.2025 18:20

В Плевен граждани излизат на митинг в подкрепа на правителството

В Плевен граждани излизат на митинг пред сградата на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ в подкрепа на работата на правителството. Митингът е заявен в общинската администрация от областния съвет на ДПС.За БТА един от организаторите, общински съветник и заместник-председател на Общинския съвет в Плевен Васил
09.12.2025 18:02

В Белица хора се събраха на митинг под надслов "Не на омразата"

На митинг под надслов "Не на омразата!" хора се събраха на централния площад в Белица. Протестът бе обявен от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ – Благоевград на официалната фейсбук страница на партията за 18:00 часа, но час по-рано на

