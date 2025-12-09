С хора̀ и музика завърши митингът на „ДПС – Ново начало“ в Разград. Симпатизанти на политическата формация и граждани се събраха към 18:00 часа на площад „Възраждане“. Проявата премина под мотото „НЕ на омразата!”. Със заповед на кмета на общината движението в района беше затворено за автомобили. Имаше и полицейско присъствие.

За да подкрепят правителството на площада дойдоха жители на общините от областта. Част от присъстващите носеха българския трикольор и знамето на Европейския съюз, и на партията-организатор. Участниците издигнаха плакати и лозунги с надписи: „По вашия начин няма да стане, тук сме, има ни и сме силни“, „Не на омразата“, „Не на уличните преврати“.

Пред събралите се се изказаха кметовете на общините Исперих, Лозница, Кубрат и Завет Белгин Шукри, Севгин Шукри, Алкин Неби и Ахтер Велиев, както и зам.-кметът на Община Разград Хабибе Расим. Те призоваха за стабилно управление и отказ от омразата. В речите си всички те подчертаха необходимостта от редовно правителство, навременен бюджет и продължаване на европейския път на страната. Областният председател на „ДПС – Ново начало“ Ариф Ахмед заяви, че регионът подкрепя единството и се противопоставя на разделението.

„Докато правителството работи за хората, ние ще го подкрепяме“, каза зам.-председателят на „ДПС – Ново начало“ Халил Летифов по време на митинга. Той подчерта, че ДПС не участва в управлението, но подкрепя стабилността и демократичните процеси в страната. Летифов призова за отказ от езика на омразата и политическото противопоставяне, като заяви, че движението отстоява мир, диалог и единство.

Митингът премина спокойно и завърши в 20:00 ч., като накрая на площада се извиха български хора̀.