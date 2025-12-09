В Плевен граждани изразиха на митинг подкрепата си за правителството

В Плевен с възгласи „Не на омразата“ граждани изразиха на митинг подкрепата си за правителството и се обявиха срещу политическото напрежение в България. Митингът е заявен в общинската администрация от Областния съвет на ДПС. Сред плакатите, които носиха част от хората, бяха: „България е една, не ни разделяйте“, „Искаме европейско бъдеще за България“, „Ние всички сме граждани на България, няма втора класа хора“ и др.

Говорителят на демонстрацията Ерен Екремов от Никопол заяви, че хората са дошли да изразят своето свободно мнение, казвайки не на омразата. Държава не се гради с постоянни цикли на изборни агонии. Историята подсказва ясно, че народите успяват, когато са заедно, като едно цяло. Нито една държава не е стигнала до просперитет, разкъсвана от вътрешни вражди, от взаимни подозрения и безкрайни разделения, посочи Екремов. Той добави, че националният интерес е над всичко. Защото само той може да ни води към трайност, стабилност и развитие. Такова бъдеще може да бъде изградено само от зряла, съзнателна, обединена общност, която разбира, че държавата е дълъг проект, а не поредица от импровизации. Затова днес думи като „разум“, „мярка“, „устойчивост“ и най-вече „единство“ не са пожелания, а необходимост. „България може да върви напред, само когато ние вървим напред заедно, с обща воля и ясното съзнание, че съдбата на държавата е по-голяма от всички наши различия“, каза той.

Заместник-директорът на плевенската Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии Илиан Пацев настоя за повече инвестиции в образованието и повишаване на заплатите на учителите.

Кметът на село Буковлък Георги Божинов каза, че подкрепя полицията, здравеопазването, учителите и бюджета.

Думата взе и заместник-изпълнителният директор на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Д-р Георги Странски“ – Плевен д-р Калин Поповски. Той говори за общественото здравеопазване, което, според него, от девет години е във финансов недоимък.

На митинга се изказаха още заместник-председателят на Общинския съвет в Плевен Васил Петков и народният представител от 51-вото Народно събрание от "ДПС – Ново начало" Надя Петрова. Тя каза на събралите се пред сградата на театъра, че няма да позволят да има разделение в Северозапада, а ще го градят и развиват. „Ние трябва да защитаваме вашите интереси. Заради това днес се изправяме и искаме стабилно правителство за нашата държава, за да може тук да пораснат нашите деца, да имат нашите традиции и да може да продължим да възродим Северозапада“, каза още народният представител.

Говорителите показаха на видеостената изказване на депутата Димитър Аврамов на митинга в Монтана.

Вечерта завърши с изпълнения на певицата Соня Немска.