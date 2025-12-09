Подробно търсене

В Плевен граждани излизат на митинг в подкрепа на правителството

Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Плевен,  
09.12.2025 18:20
В Плевен граждани излизат на митинг пред сградата на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ в подкрепа на работата на правителството. Митингът е заявен в общинската администрация от областния съвет на ДПС.

За БТА един от организаторите, общински съветник и заместник-председател на Общинския съвет в Плевен Васил Петков, който е член на ДПС, каза, че се събират не на партиен митинг, не на протест, а на митинг на гражданите на област Плевен. По думите на Петков идеята на проявата е да кажат “Не на омразата към институциите“ и визират полиция, пожарна, учители и лекари. Васил Петков допълни, че искат да кажат „не и на омразата един към друг, която насаждат различни политически формации“. Организаторите искат да живеят в нормална държава, „а не, когато нещо не им харесва, да отидат в центъра на София и да трошат“.

Част от плакатите, които носят гражданите, гласят: „България е една. Не ни разделяйте“ и „Пътят на България е Европейският съюз и НАТО“.

