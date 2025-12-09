В Дулово се събраха на митинг под надслов "Не на омразата"

site.btaВ Дулово се събраха на митинг под надслов "Не на омразата"
На митинг под надслов "Не на омразата!" се събраха хора на централния площад в Дулово. Протестът бе обявен от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ – Силистра на официалната фейсбук страница на партията за 18:00 часа, но 30 минути по-рано на площада в града започнаха да се събират хора.
Според съобщението от пресцентъра на формацията проявата е срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България, и провалянето на приемането на бюджета.
Присъстващите се обявиха в подкрепа на председателя на партия Делян Пеевски, заявиха, че са против етническото напрежение, те носеха плакати „Искаме стабилна държава“, „Всички сме равни“, „Няма втора класа“ и др.
На място има засилено полицейско присъствие.
/РИ/
