Симпатизанти на „ДПС – Ново начало“ от Варненска област се събраха на митинг в Провадия

Симпатизанти на „ДПС – Ново начало“ от Варненския регион се събраха тази вечер на митинг на централния площад в Провадия. Областният председател на партията Ерджан Себайтин посочи, че идеята е по този начин хората да кажат не на омразата и разделението в обществото. Той уточни, че целта на митинга-концерт е да се покаже на всички българи, че членовете на формацията са позитивни хора, които винаги избират доброто, уважението и искат да живеят в разбирателство и с достойнство.

Всички живеем в една България, тя е обща и нямаме друг път, освен да се обединим в името на това бъдещето ни да е по-добро, допълни Себайтин. Той подчерта, че не бива в обществото да се наслоява омраза. „Моят апел към всички политически лидери е да намерят път помежду си, дори когато не са съгласни един с друг, да намират общ език“, каза още областният председател на ДПС-„Ново начало“.

Оставка на нашия лидер могат да искат само членовете на партията, каза още Себайтин. И подчерта, че никой от формацията не казва на членовете на другите партии кого да избират начело.

Присъстващите тази вечер на митинга в Провадия развяха националния флаг заедно със знамената на ДПС и на Европейския съюз. Издигнаха и много плакати, сред които „Не на омразата“, „Жълтите павета не са България“, „Искаме стабилна държава, сигурност за хората, а не хаос и разпад“.