Седемте кметове на област Кърджали застанаха заедно на една трибуна по време на организирания митинг под надслов „Не на омразата“

Седемте кметове на област Кърджали застанаха за първи път след повече от година от трусовете в ДПС заедно на една сцена по време на митинга под надслов „НЕ на омразата“, в подкрепа на правителството.

Той се проведе на площад „Освобождение“ в Кърджали, а присъстващите изпълниха площада, пространството пред пощата и стигнаха до сградата на Областната дирекция на МВР. Организатор бе Областният съвет на „ДПС – Ново начало“. Председателят на структурата Рушен Фейзула благодари на дошлите за подкрепата.

„Заставам пред вас с призив за едно стабилно правителство и за една стабилна държава“, каза Рушен Фейзула, който също каза „НЕ на омразата“. Той подчерта, че от ДПС искат да има нормално и работещо правителство, да има работещ бюджет, подкрепящ инициативите на местните власти, за да допринесат те за развитието на своите региони.

На трибуната освен кметовете на седемте общини бяха народният представител Елван Гюркаш, председателят на младежката областна структура на партията Енгин Идриз и председателят на Общинския съвет в Кърджали Мухаррем Мухаррем.

Пред присъстващите Елван Гюркаш подчерта, че митингът тази вечер не е заради обикновен политически спор, който се разиграва в България, а „срещу една организирана кампания за очерняне, насочена срещу бъдещето на България“.

Тя подчерта, че през последните дни се наблюдават действия на определен кръг от хора, чиято основна цел е ясна и тя е да бъде унизен един лидер, визирайки Делян Пеевски, който по думите й единствен работи за решаването на проблемите на хората. Тя каза също, че с действията през последните дни се цели да бъде разклатен редът в България и да настъпи хаос и безредие.

Защо ли мишената отново е г-н Пеевски? Защото години наред той носи тежкия товар за стабилността, за сигурността и реда на нашата страна. Защото той има смелостта да защитава държавността в България. Има смелостта да разбие схемите и интересите на определени кръгове, които се страхуват от силните лидери, като г-н Пеевски, каза още Елван Гюркаш.

Всеки един от седемте кметове на общини в областта отправи своето послание към присъстващите. Последен говори кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, който попита кърджалийци дали искат силна държава и стабилно правителство и призова цяла България да чуят тяхното "ДА".

Той подчерта, че в този исторически момент, когато страната ни влиза в еврозоната, като граждани трябва да поемем своя дълг.

„Ние не можем да позволим нашата родина, в този исторически момент и в може би в най-предизвикателната година, да влезе без приет бюджет, да влезе със служебен кабинет, държавата да се раздира от хаос и да влезе във финансова и в политическа криза“, каза Ерол Мюмюн.

По думите му, тези, които сега искат оставка на правителството са докарали страната до серия от предсрочни избори и политическа импотентност, от която страдат и хората, и общините.

„България повече от всякога има нужда от стабилно правителство, от работещи министерства, от работещи ведомства“, каза още Ерол Мюмюн.