Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
На площад "Европа" във Видин граждани се събраха в подкрепа на правителството
Снимки: кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Видин,  
09.12.2025 19:19 | ОБНОВЕНА 09.12.2025 21:59
 (БТА)

На площад „Европа“ пред Драматичния театър във Видин се събраха граждани в подкрепа на правителството. Митингът е заявен в общината, а организатори са "ДПС - Ново начало", съобщиха от местната администрация. 

Демонстрацията започна с българска музика и изпълнение на танцов състав от град Дунавци.

На стълбите пред драматичния театър излязоха областният председател на „ДПС Ново начало“ Ваньо Костин, народният представител Цветан Енчев, заместник областният управител Ирена Николова, кметът на община Димово Светослав Славчев, кметът на град Дунавци Димо Скорчев, кметът на село гара Орешец Юлиян Симеонов, общинските съветници във Видин Калин Петров, Светослав Скорчев и Вили Панайотова. 

Днес сме тук сред вас, за да почерпим от вашата сила и енергия, защото те са ни необходими, за да можем да свършим това, за което сте ни изпратили в българския парламент. Искаме мир и спокойствие. Видин заслужава да бъде по-хубав, по-спокоен, по-уреден, каза народният представител от региона Цветан Енчев. Той допълни, че е необходимо време да се изпълнят всички поети обещания – за запазване на социалните придобивки, заплатите и пенсиите да се повишат, всички хора да живеят по-добре и по-спокойно. 

„Всички сме равни – и пред закона, и пред хляба“, заяви той, като призова да се спре езикът на омразата и противопоставянето. Докато това правителство работи за хората и общините изпълняват плановете си и строят непрекъснато, ние ще го подкрепяме, подчерта Цветан Енчев. 

Днешният митинг е в подкрепа на правителство и да кажем „не“ на омразата, отбеляза Областният председател на „ДПС Ново начало“ Ваньо Костин, като цитира думите на председателя на партията Делян Пеевски: „Влас се взима, власт се дава“. Избрахме Видин, защото градът е с хилядолетна история и тук винаги мирно са съжителствали различни етноси, каза Костин.

Не трябва да позволим определени политически сили да яхнат протеста на младите хора, защото практиката е показала, че когато има безвремие и низ от избори, общините не могат да работят и да изпълняват проектите, каза кметът на община Димово Светослав Славчев. Трябва да запазим спокойствие и да бъдем едно цяло, като не позволяваме да ни разделят, допълни той.

Днес дойдох тук с мир в сърцето, каза заместник областният управител на област Видин Ирена Николова. Убедена съм, че всички вие сте дошли с една цел да се доверите и подкрепите правителството, защото то ежедневно се стреми да води България към успех и да бъде достойна европейска държава. „Съединението прави силата“ е завет, оставен ни от предците, завет, който трябва да помним, ако искаме България да пребъде, каза Николова.

Изказвания в подкрепа на правителството и „не“ на разделението заявиха също кметът на село гара Орешец Юлиян Симеонов и общинският съветник Калин Петров, който благодари на присъстващите. 

Хората посрещаха с аплодисменти всички изказвания, като развяваха български знамена и флагове на Европейския съюз и на ДПС. Те издигаха плакати „Не на омразата“, „ДПС е партия на мира“, „Искаме сигурност и стабилност“ и др. Митингът завърши с дунавско хоро. На място имаше полицейско присъствие. 

/НН/

Свързани новини

09.12.2025 22:48

Част от лозунгите на митинга в Кърджали гласяха "България е една, не ни разделяйте" и „С вас сме, г-н Пеевски“

Част от лозунгите, издигнати по време на митинга под надслов „НЕ на омразата“ в Кърджали гласяха: „Искаме европейско бъдеще за България!“, „С вас сме г-н Пеевски!“, „България е една, не ни разделяйте!“, „Всички
09.12.2025 21:51

Симпатизанти на „ДПС-Ново начало“ подкрепиха правителството с митинг във Велико Търново

С патриотични и емблематични български песни симпатизанти на „ДПС-Ново начало“ озвучиха своя митинг под наслов „Не на омразата“ във Велико Търново. На него дойдоха привърженици на партията от няколко града в областта, както и от съседните Габрово и Севлиево. Събитието в парк „Марно поле“ бе в подкрепа на правителството на Росен Желязков и на партийния лидер Делян Пеевски, а призи
09.12.2025 21:47

Седемте кметове на област Кърджали застанаха заедно на една трибуна по време на организирания митинг под надслов „Не на омразата“

Седемте кметове на област Кърджали застанаха за първи път след повече от година от трусовете в ДПС заедно на една сцена по време на митинга под надслов „НЕ на омразата“, в подкрепа на правителството.  Той се проведе на площад „Освобождение“ в
09.12.2025 21:40

Хора, събрали се на митинг в Белица, светиха с фенери, в знак на мир и свобода

Хората, събрали се тази вечер на централния площад в Белица, осветиха пространството с фенерите на телефоните си, в знак на мир и светлина. Призивът за това бе отправен към тях от кмета на Община Белица и заместник-председател на ДПС Радослав Ревански, ко
09.12.2025 21:39

В Плевен граждани изразиха на митинг подкрепата си за правителството

В Плевен с възгласи „Не на омразата“ граждани изразиха на митинг подкрепата си за правителството и се обявиха срещу политическото напрежение в България. Митингът е заявен в общинската администрация от Областния съвет на ДПС.
09.12.2025 21:38

Към единност и сплотеност призова на митинг на "ДПС-Ново начало" в Луковит народният представител Неждет Шабан

Към единност и сплотеност призова на митинг на централния площад в Луковит, организиран от "ДПС-Ново начало", народният представител Неждет Шабан. „Тук сме се събрали да кажем „Не на омразата!“. ДПС е единствената партия, която не дели хората. При
09.12.2025 21:31

С хора̀ и музика завърши митингът на „ДПС – Ново начало“ в Разград

С хора и музика завърши митингът на „ДПС – Ново начало“ в Разград. Симпатизанти на политическата формация и граждани се събраха към 18:00 часа, за колкото беше обявено началото, на площад „Възраждане“. Проявата премина под мотото „НЕ на омразата!”.
09.12.2025 21:26

Симпатизанти на „ДПС – Ново начало“ от Варненска област се събраха на митинг в Провадия

Симпатизанти на „ДПС – Ново начало“ от Варненския регион се събраха тази вечер на митинг на централния площад в Провадия. Областният председател на партията Ерджан Себайтин посочи, че идеята е по този начин хората да кажат не на омразата
09.12.2025 20:42

Жители на област Монтана се събраха на площад „Жеравица“ на митинг в подкрепа на правителството

Жители на област Монтана се събраха на централния площад „Жеравица“ в едноименния град на митинг в подкрепа на правителството, който бе организиран от „ДПС - Ново начало“ под мотото "Не на омразата". От общинската администрация в Монтана казаха, че митингът е заявен официално в общината от Областния съвет на ДПС в Монтана.Митингът е срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и о
09.12.2025 19:40

Членове и симпатизанти на "ДПС - Ново начало" се събраха на митинг пред сградата на Областната администрация в Ямбол

Членове и привърженици на „ДПС – Ново начало“ от регион Ямбол се събраха на митинг пред сградата на Областната администрация в Ямбол. „Не на омразата“, „ДПС“ и „Пеевски“ скандираха присъстващите на организираната от регионалната структура на
09.12.2025 19:34

В защита на демокрацията и стабилността в държавата излязоха на митинг жители на област Търговище

Привърженици и симпатизанти на “ДПС - Ново начало” се събраха тази вечер на митинг в Търговище. В пространството пред сградата на Драматичния театър в центъра на града те публично призоваха: “Не на омразата” и застанаха в защита на демокрацията,
09.12.2025 19:30

На митинг граждани в Хасково изразиха своята подкрепа за правителството

Митинг под надслов "Не на омразата" и в подкрепа на правителството, организиран от „ДПС- Ново начало“, започна в Хасково на централния площад „Свобода“. Митингът се провежда при засилена полицейска охрана. Призивите са за стабилност и сигурност и срещу насилието и омразата.
09.12.2025 19:00

На площада пред сградата на Община Руен се събраха граждани в подкрепа на правителството

Граждани се събраха на площада пред сградата на Община Руен в подкрепа на правителството. Организаторите от "ДПС - Ново начало" изразиха мнение, че управлението на страната трябва да бъде подкрепено, особено в този момент - на прага на приемането на единната европейска валута от 1 януари
09.12.2025 18:47

Граждани се събраха на площад „Възраждане“ в Разград за митинга на „ДПС-Ново начало“

Граждани се събраха на площад „Възраждане“ в Разград за митинга на „ДПС-Ново начало“, организиран под мотото „НЕ на омразата!” в страната. От общинската администрация съобщиха, че митингът е заявен официално в общината от местната структура на политическата сила.
09.12.2025 18:34

Митинг, организиран от "ДПС-Ново начало", започна пред Драматично-кукления театър в Шумен

Митинг, организиран от "ДПС-Ново начало", започна пред Драматично-кукления театър "Васил Друмев" в Шумен. Той се охранява от униформени полицаи. Участниците носят български и европейски флагове и знамена на "ДПС-Ново начало". Те носят и плакати с
09.12.2025 18:02

В Белица хора се събраха на митинг под надслов "Не на омразата"

На митинг под надслов "Не на омразата!" хора се събраха на централния площад в Белица. Протестът бе обявен от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ – Благоевград на официалната фейсбук страница на партията за 18:00 часа, но час по-рано на
09.12.2025 11:55

Кметът на Ботевград забрани със заповед провеждането на митинг, организиран от „Движение за права и свободи“ – София-област

Кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов забрани провеждането на митинг, организиран от „Движение за права и свободи“ – София-област. Това се посочва на официалния интернет сайт на Община Ботевград. Митингът трябваше да се състои днес в градския
07.12.2025 18:06

ДПС организира митинг в защита на стабилността в държавата на 9 декември

ДПС организира митинг в защита на стабилността в държавата на 9 декември от 18:00 часа. Информацията е публикувана във фейсбук страницата на "ДПС Пресцентър". "Призоваваме всички членове и симпатизанти на ДПС на митинг в защита на стабилността в

Към 23:33 на 09.12.2025 Новините от днес

