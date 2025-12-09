На площад "Европа" във Видин граждани се събраха в подкрепа на правителството

На площад „Европа“ пред Драматичния театър във Видин се събраха граждани в подкрепа на правителството. Митингът е заявен в общината, а организатори са "ДПС - Ново начало", съобщиха от местната администрация.

Демонстрацията започна с българска музика и изпълнение на танцов състав от град Дунавци.

На стълбите пред драматичния театър излязоха областният председател на „ДПС Ново начало“ Ваньо Костин, народният представител Цветан Енчев, заместник областният управител Ирена Николова, кметът на община Димово Светослав Славчев, кметът на град Дунавци Димо Скорчев, кметът на село гара Орешец Юлиян Симеонов, общинските съветници във Видин Калин Петров, Светослав Скорчев и Вили Панайотова.

Днес сме тук сред вас, за да почерпим от вашата сила и енергия, защото те са ни необходими, за да можем да свършим това, за което сте ни изпратили в българския парламент. Искаме мир и спокойствие. Видин заслужава да бъде по-хубав, по-спокоен, по-уреден, каза народният представител от региона Цветан Енчев. Той допълни, че е необходимо време да се изпълнят всички поети обещания – за запазване на социалните придобивки, заплатите и пенсиите да се повишат, всички хора да живеят по-добре и по-спокойно.

„Всички сме равни – и пред закона, и пред хляба“, заяви той, като призова да се спре езикът на омразата и противопоставянето. Докато това правителство работи за хората и общините изпълняват плановете си и строят непрекъснато, ние ще го подкрепяме, подчерта Цветан Енчев.

Днешният митинг е в подкрепа на правителство и да кажем „не“ на омразата, отбеляза Областният председател на „ДПС Ново начало“ Ваньо Костин, като цитира думите на председателя на партията Делян Пеевски: „Влас се взима, власт се дава“. Избрахме Видин, защото градът е с хилядолетна история и тук винаги мирно са съжителствали различни етноси, каза Костин.

Не трябва да позволим определени политически сили да яхнат протеста на младите хора, защото практиката е показала, че когато има безвремие и низ от избори, общините не могат да работят и да изпълняват проектите, каза кметът на община Димово Светослав Славчев. Трябва да запазим спокойствие и да бъдем едно цяло, като не позволяваме да ни разделят, допълни той.

Днес дойдох тук с мир в сърцето, каза заместник областният управител на област Видин Ирена Николова. Убедена съм, че всички вие сте дошли с една цел да се доверите и подкрепите правителството, защото то ежедневно се стреми да води България към успех и да бъде достойна европейска държава. „Съединението прави силата“ е завет, оставен ни от предците, завет, който трябва да помним, ако искаме България да пребъде, каза Николова.

Изказвания в подкрепа на правителството и „не“ на разделението заявиха също кметът на село гара Орешец Юлиян Симеонов и общинският съветник Калин Петров, който благодари на присъстващите.

Хората посрещаха с аплодисменти всички изказвания, като развяваха български знамена и флагове на Европейския съюз и на ДПС. Те издигаха плакати „Не на омразата“, „ДПС е партия на мира“, „Искаме сигурност и стабилност“ и др. Митингът завърши с дунавско хоро. На място имаше полицейско присъствие.