В Белица хора се събраха на митинг под надслов "Не на омразата"

Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова
Снимка: Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова
Белица,  
09.12.2025 18:02
На митинг под надслов "Не на омразата!" хора се събраха на централния площад в Белица. Протестът бе обявен от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ – Благоевград на официалната фейсбук страница на партията за 18:00 часа, но час по-рано на площада в града започнаха да се събират хора.

Митингът е в подкрепа на мира и спокойствието и в подкрепа за законно избраното правителство на България и е обявен до 20:00 часа.

В съобщението бе посочено, че Областният съвет на ДПС кани членове и симпатизанти на партията „в защита на стабилността на държавата“, а призивите на организаторите са да се заяви „не“ на манипулациите, хаоса и омразата, „да“ на стабилността, сигурността, развитието и реалните резултати. 

Решението за провеждане на протеста бе взето след разширен областен съвет на ДПС-Благоевград и също бе обявено на официалната фейсбук страница на областната структура. В съобщението бе посочено, че е взето решение за организиране на констрапротест в подкрепа на правителството. 

За протести в различни части на страната съобщиха и от пресцентъра на „ДПС-Ново начало“. 

В Белица са издигнати плакати с надписи "По вашия начин няма да стане", "Младите хора искаме мир и сигурност", "Който сее ветрове, жъне бури", "България е една, не ни разделяйте", "Жълтите павета не са България" и други. В началото на протеста част от хората развяха трибагреници и знаме с логото на ДПС на централния площад в Белица. На сграда в центъра на града се прожектират надписите "Не на омразата" и "ДПС-Ново Начало".

На място има засилено полицейско присъствие.

