Хора, събрали се на митинг в Белица, светиха с фенери, в знак на мир и свобода

Хората, събрали се тази вечер на централния площад в Белица, осветиха пространството с фенерите на телефоните си, в знак на мир и светлина. Призивът за това бе отправен към тях от кмета на Община Белица и заместник-председател на ДПС Радослав Ревански, който тази вечер говори от трибуната.

Както БТА предаде, в Белица се състоя митинг под надслов „Не на омразата“. Митингът бе обявен от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ – Благоевград на официалната фейсбук страница на партията за 18:00 часа, но час по-рано на площада в града започнаха да се събират хора.

Митингът е в подкрепа на мира и спокойствието и в подкрепа за законно избраното правителство на България и бе обявен до 20:00 часа.

Хората издигнаха плакати с надписи "По вашия начин няма да стане", "Младите хора искаме мир и сигурност", "Който сее ветрове, жъне бури", "България е една, не ни разделяйте", "Жълтите павета не са България" и др. В началото на митинга част от хората развяха трибагреници и знаме с логото на ДПС на централния площад в Белица.

Сигурно не трябваше да има такива митинги през декември, само допреди 10 дни живеехме спокойно, работим, колегите не могат да насмогнат да обиколят своите обекти и изведнъж някой, който не иска да има спокойствие, мир в държавата, реши да запали народа, да подведе младите хора, каза още Радослав Ревански. Той допълни, че на площада в Белица повечето хора са от ДПС, но има и хора, които гласуват за други партии, които също искат да има спокойствие и мир. Ние защитаваме мира и сигурността, каза Ревански.

По неговите думи трябва да има държавен бюджет, за да има и общински бюджети, и общините да функционират нормално. кметът на Белица каза, че "ДПС – Ново начало" не участва пряко във властта. Ние сме национално отговорни политици и искаме работещо правителство, каза още Ревански и допълни, че подкрепа ДПС е оказвало и в „сглобката“, без да има министри в кабинета „Денков“.

Ревански определи като смешно това да се плаши ДПС с избори, защото партията има 500 хиляди гласа. Той каза, че когато председателят на ДПС и на парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски говори за „държава с главно „Д“, говори за това да има работещ парламент и правителство.

От трибуната тази вечер говори и народният представител от „ДПС – Ново начало“ Фатима Йълдъс, която каза, че ще подкрепят правителството, защото „държавата повече от всякога има нужда от сигурност, от стабилност“. Тя посочи, че на площада в Белица има хора не само от града, но и от Якоруда, Сатовча, Гърмен, Гоце Делчев, Кресна, Струмяни, Банско, Разлог, Благоевград – от цялата Благоевградска област.

Тук сме да кажем „да“ на демокрацията, „да“ на работещото правителство, „да“ на заедността, винаги сме гледали в една посока и затова има резултати в нашите общини, каза кметът на Якоруда Мехмед Вакльов. Кметовете, които сме тук, ни избират с 80%-90 процента, но не със 100% и когато се закълнем, на следващия ден ние вече сме кметове на всички граждани в нашите общини, не ги делим, каза още Вакльов. По думите му обратното не би било политически грамотно и мъдро.

Пред събралите се на митинга хора говориха още кметът на Сатовча д-р Арбен Мименов и кметът на Гърмен Феим Иса. Иса каза, че тази вечер хората са на площада, за да защитят законно избраното правителство на страната, избрано от парламента, където се и решава неговата съдба. „Ние заставаме зад това правителство всички кметове, защото работим добре с него, тръгнаха големите проекти, които вие очаквате“, каза още Иса.

Аз съм седми мандат кмет, толкова спокойно, предсказуемо и предвидливо не се е работило никога, каза пред митинга Арбен Мименов. По думите му се прави опит да се противопоставят хората – на млади, на бизнес, на администрация. Ако ние не създадем такива условия, а има противопоставяне и лъжене, тогава как ще задържим младите хора, попита Мименов.

На сцената тази вечер се качи и областният председател на Областния съвет на ДПС – Благоевград Ведат Хюсеин.

В края на митинга кметът на Белица покани хората да се присъединят към тържественото пускане на светлините на коледната елха в града. За да покажат единството между хората тук, светлините пуснаха кметът Радослав Ревански, момиченце от гърменското село Рибново и млад мъж, служител в храм „Свети Георги“ в Белица.