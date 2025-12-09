Симпатизанти на „ДПС-Ново начало“ подкрепиха правителството с митинг във Велико Търново

С патриотични и емблематични български песни симпатизанти на „ДПС-Ново начало“ озвучиха своя митинг под наслов „Не на омразата“ във Велико Търново. На него дойдоха привърженици на партията от няколко града в областта, както и от съседните Габрово и Севлиево. Събитието в парк „Марно поле“ бе в подкрепа на правителството на Росен Желязков и на партийния лидер Делян Пеевски, а призивите бяха за стабилност и сигурност в държавата.

Протестиращите издигнаха плакати с надписи „Не на омразата“, „Уважавайте, не разделяйте“, „Искаме стабилна държава“, „Сигурност за хората, не хаос и разпад“, „ПП-ДБ, мислете за хората, не за пачки и пудели“. На други беше написано „Всички сме граждани на България, няма втора класа хора“, „По вашия начин няма да стане“, „Младите хора искаме мир и сигурност“, „НЕ на уличните преврати, НЕ на насилието и омразата“, „ДПС е партия на мира“, „Пълна подкрепа за Пеевски“. Някои от плакатите бяха с лика на Асен Василев и надписи „Позор за България“ и „Вие сте в криза“, други - с карикатура на Кирил Петков и надпис „Ставаш само за смях“, както и такива с образа на Лена Бориславова и надпис „Грозното лице на мафията“. Скандиранията бяха предимно „Не на омразата“ и „България“.

Заради протеста движението в някои от по-малките улици в близост до парк „Майка България“ беше временно спряно от полицията.

Народният представител от 4-ти МИР-Велико Търново Гюнай Далоолу каза пред присъстващите, че този митинг е в защита на доброто и просперитета, от които всички граждани имат голяма полза. Излязохме днес, защото сме свидетели на нещо много лошо. Виждаме подмяна и лицемерие от страна на ПП-ДБ и опозиционните партии. Виждаме как тези, които неотдавна дойдоха на власт с големи обещания за промяна и морал в нашата политика, се превърнаха в най-яркия пример за това, против което се бореха, каза Далоолу. „ПП-ДБ не са провалът в системата, те са провалът на надеждата на милиони хора в България“, допълни той.

„ДПС е живо и винаги ще е фактор в политиката на България, каза пред протестиращите водещият на събитието Атанас Дончев, общинският председател на „ДПС-Ново начало“ в Стражица, член на Централния съвет на „ДПС-Ново начало“ и на Областния съвет на партията във Велико Търново, заместник председател на Общинския съвет в Стражица.

Председателят на женското дружество на партията във Велико Търново Ферах Пъцева изказа разочарованието си от хаоса и цирка, който по думите ѝ се случва в момента. Според нея само с обединение и без омраза ще спре създаваната манипулация и провокация.

Областният председател на „ДПС-Ново начало“ във Велико Търново, член на Управителния съвет и на оперативното бюро на партията и общински съветник във Велико Търново Сунай Мунков каза, че това събитие е за обединение и показване на това как се прави политика в името на България. Нашите виждания и борба са в името на България, допълни той. Нашето място в Европа е на масата, не около масата. Решенията трябва да ги вземаме всички заедно, да изразяваме нашите идеи и виждания, да не сме втора ръка. Политиката не е само на жълтите павета, тя е в малките населени места и малките градове в България. Всички сме хора и имаме право да преценим кое е по-добро, каза Мунков.

Общинският председател на партията във Велико Търново, общински съветник в старата столица и член на централното ръководство на „ДПС-Ново начало“ Мъстън Еминов каза, че България и българският народ е над всичко. Той допълни, че няма нужда от постоянни избори, защото кабинета „Желязков“ работи и има нужда страната да се стабилизира и да върви напред, а не назад.

Представители на общинското ръководство на партията в Габрово и Севлиево също присъстваха на митинга и подкрепиха правителството и Делян Пеевски. Сред тях беше и областният координатор на партията за Габрово и бивш народен представител от ДПС Хасан Хаджихасан. Според него някои политици искат да върнат страната 40 години назад, когато беше извършено преименуването на турците в България и голямата екскурзия. Когато ние бяхме малтретирани, вие бяхте в Канада, а сега докарахте страната до това положение, допълни Хаджихасан и цитира Радослав Ревански: „Господа, когато вие хвърляте камъни и павета, ние ще ви подадем рози“.