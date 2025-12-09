В Сливен митинг на привърженици на „ДПС-Ново начало“ подкрепи лидера си Делян Пеевски и кабинета "Желязков"

В Сливен митинг на привърженици на „ДПС-Ново начало“ подкрепи лидера си Делян Пеевски и кабинета с министър-председател Росен Желязков.

Малко след 18:00 часа хората се събраха пред сградата на общината. Участниците носеха знамена на България, ЕС и партията, както и плакати с надписи „С вас сме, господин Пеевски“, „Всички сме граждани на България – няма втора класа хора“ и други. Присъстващи от Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел заявиха подкрепата си за лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.

Депутатът от „ДПС-Ново начало“ за 21-ви многомандатен избирателен район – Сливен, Хюсеин Хафъзов каза, че не се управлява само с протести. „Днешното събиране не е протест срещу протеста, каза той. Всички граждани са равноправни и всеки има право да изрази мнението си – мирно и спокойно, така както ДПС винаги е било модел. Време е за работа, не за безкрайни избори“.

Хафъзов коментира, че протестите са приемливи, когато се спазват законът и общественият ред, но осъди ескалацията и обидите към представители на движението. Той каза, че народни представители от опозиционни формации са отправяли епитети на етническа основа. „Няма да позволим нашите избиратели да бъдат втора категория. Ние уважаваме всички български граждани – независимо дали са срещу нас, или ни подкрепят“, каза депутатът.

По думите му партията ще продължи да работи „с чувство за отговорност към обществото“, а целта е гражданите „да живеят в мир, сговор и толерантност“. „Тук сме, за да чуем вашите очаквания и да ги отнесем там, където някои смятат, че са първа категория, а ние – втора“, допълни Хафъзов.

Пред събралите се хора говориха лидери на местни организации, сред които Петко Таранджиев от Твърдица – община, в която формацията стана първа политическа сила, младият предприемач Радомир Недков и др.

На митинга прозвучаха родопски народни песни, химнът на България и „Хубава си, моя горо“. Присъстващите развяваха българския флаг и този на Европейския съюз.