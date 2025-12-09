Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
БТА, Разград (9 декември 2025) На площад „Възраждане“ в Разград се провежда митинг под надслов „НЕ на омразата!”. Той е организиран от областния съвет на ПП „ДПС - Ново начало“. Снимка: Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
Разград,  
09.12.2025 21:18
 (БТА)

Митинг в защита на стабилността и правителството организира „ДПС-Ново начало“ в Разград. Проявата премина под мотото „НЕ на омразата!”. От общинската администрация съобщиха, че митингът на площад „Възраждане“ е заявен официално в общината и в Областната дирекция на МВР.

За да подкрепят правителството на площада дойдоха жители на общините от областта. Присъстващите на площада развяха български знамена и това на ЕС, както и на партията-организатор. Участниците издигнаха плакати и лозунги с надписи: „По вашия начин няма да стане, тук сме, има ни и сме силни“, „Не на омразата“, „Не на уличните преврати“. 

Сред участниците в проявата бяха кметовете на общините Исперих, Лозница, Кубрат и Завет Белгин Шукри, Севгин Шукри, Алкин Неби и Ахтер Велиев. Всички те призоваха за политическа стабилност, редовно управление и отказ от езика на омразата.

Областният председател на „ДПС – Ново начало“ Ариф Ахмед заяви, че регионът подкрепя стабилното управление и се противопоставя на опитите за разделение. „България не е само София“, каза той и допълни, че жителите на областта няма да позволят да бъдат третирани като „втора класа“. 

Кметът на Лозница Севгин Шукри призова политическите партии да възстановят нормалността в страната. Той подчерта, че опити за създаване на хаос идват в момент, когато България се подготвя за членство в еврозоната. 

Кметът на Кубрат Алкин Неби акцентира върху необходимостта от редовен държавен бюджет. По думите му стабилното правителство е ключово за работата на общините и развитието на населените места.

Заместник-кметът на Разград Хабибе Расим заяви, че хората са на площада, за да изразят ясната си позиция, че обичат България. „Тук сме, за да застанем зад европейския път на България и подкрепим демокрацията, мира и равните права за всички граждани“, отбеляза Хабибе Расим.

За единство призова и кметът на Завет Ахтер Велиев. Той определи като грешка опитите за сваляне на правителството в момент на подготовка за еврозоната.

„ДПС традиционно е гарант за стабилността и се противопоставя на омразата и разделението“, заяви в изказването си кметът на Исперих инж. Белгин Шукри. Той отбеляза, че честите извънредни избори и отсъствието на редовно правителство са блокирали важни проекти за общините. 

Сред хората беше и зам.-председателят на „ДПС – Ново начало“ и зам. председател на парламентарната група на партията Халил Летифов. „Докато правителството работи за хората, ние ще го подкрепяме. Това казахме в първия ден, това казваме и днес, и това ще правим и утре“, каза Летифов. Той подчерта, че политическата сила не е част от управляващото мнозинство и не участва с министри, но по думите му ясно е заявило, че подкрепя стабилността в държавата. Летифов заяви, че ДПС участва в публичния дебат с послания за мир, стабилност и диалог, като призова за отхвърляне на езика на омразата и политическото противопоставяне. „Ние сме тук, за да заявим ясно – нас ни има, нашият глас ще бъде чут, а нашият глас е за мир и стабилност“, каза той и предаде поздрави от председателя на партията Делян Пеевски. 

Летифов отбеляза, че ДПС е неделима част от българската нация и винаги е работило за намаляване на напрежението в обществото. Той каза още, че движението последователно подкрепя стабилността и ще продължи да го прави, когато това е в интерес на гражданите.

Зам.-председателят на партията акцентира и върху необходимостта политиците да водят диалог и да търсят общи решения. „Политиката не трябва да се прави чрез разделение и омраза. Диалогът е основен инструмент за постигане на резултати за България“, заяви Летифов.

Със заповед на кмета на общината движението в района беше затворено за автомобили. Имаше и полицейско присъствие.

 

/ГИ/

В допълнение

