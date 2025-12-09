Подробно търсене

Дадохме урок по демокрация и любов към България, каза лидерът на „ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски

Петра Куртева
Дадохме урок по демокрация и любов към България, каза лидерът на „ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски
Дадохме урок по демокрация и любов към България, каза лидерът на „ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски
На площад „Освобождение“ в Кърджали се провежда митинг под надслов „Да кажем „не“ на омразата“, организиран от областния съвет на „ДПС - Ново начало“ Снимка: кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева
София,  
09.12.2025 22:33
 (БТА)

Днес дадохме урок по демокрация и любов към България, каза лидерът на „ДПС-Ново начало“ (ДПС-НН) Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на формацията. Днес казахме „НЕ на омразата!”, „ДА на демокрацията“, каза още Пеевски. По неговите думи „днес бе чудесен ден за българската демокрация - ден, в който заявихме мирно, но категорично, че никой не може да отклони нашата родина България от нейния евроатлантически път. Че демокрацията няма алтернатива и единствено с вота си хората могат да дават и отнемат властта - на избори. Както повелява Конституцията. Че властта е отговорност към хората", допълни лидерът на ДПС-НН.

Цяла България видя колко сме позитивни. Цяла България видя колко сме единни. И затова от сърце благодаря на всеки един от вас, каза още Делян Пеевски. Благодаря на нашите членове, избиратели и симпатизанти – за силата и за достойното поведение, с което още веднъж показахме защо ДПС е най-отговорната и най-стабилната политическа сила в страната, пише още в съобщението. „Благодаря ви за мъдростта, за силата, за куража да защитим демокрацията така, както само ДПС умее – спокойно, категорично, с достойнство. Днес нашето поведение даде урок на всички – урок по демокрация и любов към България“, каза Пеевски.

По-рано през деня от „ДПС-Ново начало“ организираха митинги в страната под мотото „НЕ на омразата”.

/РИ/

Свързани новини

09.12.2025 22:48

Част от лозунгите на митинга в Кърджали гласяха "България е една, не ни разделяйте" и „С вас сме, г-н Пеевски“

Част от лозунгите, издигнати по време на митинга под надслов „НЕ на омразата“ в Кърджали гласяха: „Искаме европейско бъдеще за България!“, „С вас сме г-н Пеевски!“, „България е една, не ни разделяйте!“, „Всички

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:33 на 09.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация