Адвокатите на бившия бразилски президент Болсонаро искат той да бъде пуснат от затвора за спешна операция

Адвокатите на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, който беше осъден на 27 години затвор за опит за преврат, поискаха от Върховния съд да позволи клиентът им да влезе в болница, за да бъде опериран, показват документи, с които се е запознала Франс прес.

"Всички нови документи, представени наскоро, [...] описват значително влошаване на здравословното състояние" на 70-годишния Болсонаро и изискват "незабавното му постъпване в болница".

Адвокатите искат разрешение той да бъде прехвърлен в болница в столицата Бразилия, за да се подложи на спешна двойна операция: "анестетичен блок на френичния нерв", за да спре упорито хълцане, и лечение на ингвинална херния.

Според медицинския доклад тези две интервенции изискват хоспитализация от пет до седем дни и обща анестезия.

Болсонаро, който беше поставен под домашен арест между август и ноември, влезе в затвора няколко дни преди насрочената дата заради опит да повреди електронната си гривна. Той се намира в централата на Федералната полиция в Бразилия. Поставен е в малка килия, оборудвана с минибар, климатик и телевизор, и има право два дни в седмицата да има свиждане с децата си и съпругата си.

Бившият президент има трайни поражения, след като беше намушкан в стомаха по време на митинг от президентската кампания през 2018 г.

В молбата си адвокатите припомнят многобройните операции, на които той е трябвало да се подложи, последната - от април тази година.

Според медицински документи Болсонаро страда от рефлукс и пристъпи на хълцане, които са довеждали до задух и припадъци.

Президент на Бразилия от 2019 до 2022 г., Болсонаро беше признат за виновен от Върховния съд по обвинения в заговор да остане на власт независимо от резултата от изборите през 2022 г., които в крайна сметка загуби на втория тур от левия си съперник Лула да Силва. Експрезидентът твърди, че е невинен и е жертва на политическо преследване.

Неговата защита внесе нова молба в края на ноември с искане за анулиране на процеса, след като Върховният съд отхвърли първата молба.