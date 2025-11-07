Подробно търсене

Върховният съд на Бразилия единодушно потвърди присъдата от над 27 години затвор на бившия президент Жаир Болсонаро
Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро. Снимка: AP Photo/Eraldo Peres
Бразилия ,  
07.11.2025 23:35 | ОБНОВЕНА 07.11.2025 23:40
Върховният съд на Бразилия, който днес разгледа жалбата срещу присъдата на бившия президент президент Жаир Болсонаро, единодушно отхвърли искането му, предаде Асошиейтед прес.

Съдия Алишандри де Мораис, който е докладчик по случая, отхвърли всички аргументи на защитата и каза, че няма пропуски при произнасянето на присъдата. Съдиите Флавио Дино, Кристиано Занин и Кармен Лусия се съгласиха с Де Мораис. 

Съдът има срок за гласуване до 14 ноември, а дотогава решението не може да влезе в сила. Въпреки че едва ли ще се случи, съдиите имат право да променят гласа си до изтичане на крайния срок.

През септември Болсонаро беше осъден на 27 години и три месеца затвор за опит за заговор да остане на власт след загубата на изборите през 2022 г. Той е под домашен арест от август.

Неговата защита обжалва присъдата на 28 октомври и поиска намаляването ѝ. Адвокатите на Болсонаро се аргументираха, че той не може да бъде едновременно обвиняван както за организиране на заговор, така и за опит за насилствена отмяна на демокрацията, като твърдят, че тези обвинения се припокриват и кумулативното наказание по тях е несправедливо.

Болсонаро отхвърли обвиненията.

