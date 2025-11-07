Върховният съд на Бразилия единодушно потвърди присъдата от над 27 години затвор на бившия президент Жаир Болсонаро

Върховният съд на Бразилия, който днес разгледа жалбата срещу присъдата на бившия президент президент Жаир Болсонаро, единодушно отхвърли искането му, предаде Асошиейтед прес.

Съдия Алишандри де Мораис, който е докладчик по случая, отхвърли всички аргументи на защитата и каза, че няма пропуски при произнасянето на присъдата. Съдиите Флавио Дино, Кристиано Занин и Кармен Лусия се съгласиха с Де Мораис.

Съдът има срок за гласуване до 14 ноември, а дотогава решението не може да влезе в сила. Въпреки че едва ли ще се случи, съдиите имат право да променят гласа си до изтичане на крайния срок.

През септември Болсонаро беше осъден на 27 години и три месеца затвор за опит за заговор да остане на власт след загубата на изборите през 2022 г. Той е под домашен арест от август.

Неговата защита обжалва присъдата на 28 октомври и поиска намаляването ѝ. Адвокатите на Болсонаро се аргументираха, че той не може да бъде едновременно обвиняван както за организиране на заговор, така и за опит за насилствена отмяна на демокрацията, като твърдят, че тези обвинения се припокриват и кумулативното наказание по тях е несправедливо.

Болсонаро отхвърли обвиненията.