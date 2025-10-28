Подробно търсене

Жаир Болсонаро обжалва присъдата си за опит за държавен преврат

Асен Георгиев
Жаир Болсонаро обжалва присъдата си за опит за държавен преврат
Жаир Болсонаро обжалва присъдата си за опит за държавен преврат
Болсонаро в дома си, където е подложен на домашен арест. Снимка: АП/Luis Nova.
Бразилия,  
28.10.2025 04:25
 (БТА)

Защитата на Жаир Болсонаро подаде молба за обжалване на присъдата от 27 години, наложена на бившия бразилски президент за опит за държавен преврат, с цел да се задържи на власт въпреки поражението си на изборите през 2022 г., предаде Франс прес.

70-годишният лидер на крайната десница беше осъден на 11 септември след исторически процес пред Върховния съд на Бразилия. Съдиите го признаха за виновен, че е ръководил "престъпна организация", която е заговорничила, за да си осигури "авторитарно запазване на властта" независимо от резултата от изборите през октомври 2022 г.

В крайна сметка той беше победен във втория тур на изборите от настоящия президент от левицата Луиз Инасио Лула да Силва.

След осъждането адвокатите на бившия президент обявиха, че ще обжалват, "включително на международно ниво".  Според документа, представен от защитата на бившия президент, Жаир Болсонаро иска корекция на "двусмислията, пропуските, противоречията и неяснотите" в решението на Върховния съд.

Съдиите от Върховния съд нямат конкретен срок, в който да се произнесат по тази жалба, но Болсонаро може да бъде вкаран в затвора едва след изчерпване на всички възможни средства за обжалване. Бившият президент е под домашен арест от август.

/АГ/

Свързани новини

27.10.2025 06:41

Лула да Силва заяви, че Тръмп е „гарантирал“, че двете страни ще постигнат споразумение по търговските въпроси

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е „гарантирал“, че двете страни ще постигнат споразумение по търговските въпроси. Тези гаранции той е получил от Тръмп по време на неотдавнашната среща
26.10.2025 12:29

Бразилия ще поиска отмeняне на американските мита след "положителната среща" между Тръмп и Лула, заяви бразилският външен министър

Бразилският външен министър Мауро Виейра заяви, че президентът Луиз Инасио Лула да Силва е имал "положителна среща" с американския си колега Доналд Тръмп в Малайзия, предаде Ройтерс.
26.10.2025 12:02

Тръмп обяви, че може да постигне споразумения с Бразилия на срещата си с Лула в Куала Лумпур

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че може да постигне някои споразумения по време на предстоящата си днес в Малайзия среща със своя бразилски колега Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Ройтерс.
23.10.2025 21:23

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва иска да се кандидатира за четвърти мандат догодина, въпреки че скоро навършва 80 години

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва иска да се кандидатира за четвърти мандат догодина, въпреки възрастта си, предаде ДПА.
22.10.2025 19:42

Бразилия публикува присъдата на Болсонаро за опит за преврат, като започва да тече срокът за обжалване

Върховният съд на Бразилия публикува присъдата на бившия президент Жаир Болсонаро, с която той беше признат за виновен в опит за преврат, с което започва да тече срокът за обжалване, предаде Асошиейтед прес. През септември съдиите признаха Болсонаро

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:02 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация