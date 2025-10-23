Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва иска да се кандидатира за четвърти мандат догодина, въпреки че скоро навършва 80 години

Подробно търсене

Симеон Томов
Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва. Снимка: АП/ Andrew Medichini
Буенос Айрес ,  
23.10.2025 21:23
 (БТА)
Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва иска да се кандидатира за четвърти мандат догодина, въпреки възрастта си, предаде ДПА. 

"Скоро ще навърша 80 години, но все още имам същата енергия, която имах, когато бях на 30", заяви Лула да Силва по време на посещението си в Индонезия. "Ще се кандидатирам за четвърти мандат в Бразилия", добави той.

Левият бразилски президент ще отпразнува 80-ия си рожден ден следващата седмица. 

Лула да Силва бе президент за два поредни мандата и управляваше най-голямата страна в Латинска Америка от 2003 г. до 2011 г., като от 1 януари 2023 г. изпълнява третия си мандат като президент на Бразилия. Това прави бившия бразилски синдикален лидер най-дълго управлявалият държавен глава от възстановяването на демокрацията в страната преди около 40 години. 

Лула да Силва в момента е на обиколка в Азия. След посещението си в Индонезия, той ще отлети за срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Малайзия.

Според бразилските медии там той може да се срещне и с американския президент Доналд Тръмп.

Отношенията между Бразилия и САЩ се влошиха, след като бившият бразилски лидер Жаир Болсонаро беше осъден през септември на повече от 27 години затвор за опит за преврат след поражението му на изборите, които бяха спечелени от Луиз Инасио Лула да Силва. Описвайки наказателното производство срещу десния политик като политически мотивирано, Тръмп наложи мита в размер на 50 процента върху вноса в САЩ на продукти от Бразилия. 

/СХТ/

