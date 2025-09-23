Подробно търсене

Бразилският президент разкритикува "антидемократичните сили", които атакуват институции

Валерия Динкова
Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва говори днес пред Общото събрание на ООН. Снимка: AP/Richard Drew
Ню Йорк,  
23.09.2025 21:38
 (БТА)

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва днес нападна "антидемократичните сили", които атакуват институции от подиума на ООН, подчертавайки, че Бразилия е отправила послание към света, осъждайки предшественика му за опита за преврат, предаде Франс прес.

"По целия свят антидемократични сили се опитват да  подчинят институциите и да потиснат свободата", каза той, осъждайки "намесата" във вътрешните работи на Бразилия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и администрацията му в продължение на няколко месеца оказваха натиск над бразилските власти, обвинявайки ги в "лов на вещици" за делото срещу бившия президент Жаир Болсонаро, който е съюзник на Тръмп.

В речта си, произнесена точно след тази на бразилския лидер, американският президент каза, че двамата са се срещнали за кратко по време на Общото събрание на ООН и са се споразумели да разговарят през следващата седмица.

"Аз пристигнах, а бразилският лидер си тръгваше", каза Тръмп.

Бразилският лидер заяви, че страната му е отправила послание към света, осъждайки бившия президент.

"Бразилия отправи послание до всички амбициозни автократи и към онези, които ги подкрепят - нашата демокрация и нашият суверенитет не подлежат на преговори", каза той.

На 11 септември бразилският Върховен съд осъди Болсонаро на 27 години затвор след исторически процес, на който той бе признат за виновен за заговор да остане на власт, след като загуби изборите от кандидата на левицата през 2022 г.

В отговор Вашингтон наложи 50% наказателни мита върху част от износа на Бразилия за САЩ и прие поредица от санкции срещу председателя на Върховния съд Алишандри де Мораис и съпругата му.

/СХТ/

Към 21:45 на 23.09.2025 Новините от днес

