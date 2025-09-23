Сръбският президент се срещна в Ню Йорк с генералния секретар на ООН и с държавни лидери

Сръбският президент Александър Вучич се срещна днес в Ню Йорк с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и с държавни лидери в навечерието на откриването на седмицата на високо равнище от 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

„С австрийския канцлер Кристиан Щокер, президента на Република Финландия Александер Стуб, президента на Чешката република Петър Павел, президента на Сирийската арабска република Ахмед аш Шараа и генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, преди откриването на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН“, написа Вучич в профила си в Инстаграм, където публикува снимки от срещите си.

Вучич кацна в Ню Йорк снощи и започна посещението си в САЩ, където ще участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН и ще проведе двустранни срещи със световни лидери и представители на международната общност, отбелязва ТАНЮГ.

Сръбският президент също така присъства на прием днес, организиран от Гутериш в чест на ръководителите на делегациите в навечерието на Общото събрание, а утре ще направи обръщение.