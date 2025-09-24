Подробно търсене

Антонио Гутериш говори в речта си пред ООН за мира, сигурността, равенството и човешките права

Специален пратеник на БТА Анелия Пенкова
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш (AP Photo/Yuki Iwamura)
Ню Йорк,  
24.09.2025 04:07
 (БТА)

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш засегна днес пред Общото събрание на ООН темите за мира, сигурността, равенството и човешките права. Той говори в продължение на около 30 минути пред лидери от цял свят.

"Преди 80 години в свят, белязан от война, нашите лидери са направили избор: избрали са сътрудничеството пред хаоса, мира пред войната", заяви Гутериш в началото на словото си. "Този избор доведе до създаването на Организацията на обединените нации, не като мечта за съвършенство, а като практическа стратегия за оцеляването на човечеството", добави той.

"Организацията на обединените нации е повече от място за срещи. Тя е морален компас, сила за мир и поддържане на мира, пазител на международното право, катализатор за устойчиво развитие, както и центърът, който превръща вашите решения, решенията на държавите членки, в действия", подчерта Гутериш.

"Нашият свят става все по-многополюсен. И това е положително, защото отразява по-разнообразен и динамичен глобален пейзаж. Но многополюсността без ефективни многостранни институции може да доведе до хаос", предупреди генералният секретар на ООН.

Гутериш говори и за ангажиментите към Устава на ООН.

"Уставът не е по избор. Той е нашата основа. И когато основата се пропука, всичко, което е построено върху нея, се разпада", заяви Гутериш. "По целия свят виждаме страни, които се държат така, сякаш правилата не важат за тях. Виждаме хора, които се третират като нещо по-малко от хора. И ние трябва да го осъдим", добави той.

Гутериш каза, че "безнаказаността е майката на хаоса – и тя е породила някои от най-ужасните конфликти на нашето време."

Той обърна внимание на ситуацията в Судан, където "цивилни биват избивани, гладуват и са принудени да мълчат, а жените и момичетата са подложени на неописуемо насилие."

Както се очакваше, Гутериш засегна и темата за войната в Украйна.

"В Украйна безмилостното насилие продължава да убива цивилни, да разрушава гражданската инфраструктура и да заплашва световния мир и сигурност", заяви той.

По темата за Газа Гутериш обяви, че "ужасите продължават вече почти втора чудовищна година. Те са резултат от решения, които противоречат на основните човешки ценности."

"Мащабът на смъртта и разрушението надхвърля всеки друг конфликт, който съм виждал през годините си като генерален секретар", изтъкна дипломатът.

"Трябва да изберем човешкото достойнство и човешките права. Човешките права не са украшение на мира – те са неговата основа", подчерта генералният секретар на ООН Антонио Гутериш.



/АМ/

