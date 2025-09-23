Европа трябва да се активизира за прекратяване на войната в Украйна, каза Тръмп пред Общото събрание на ООН

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Русия с нови мита в случай, че войната с Украйна не бъде прекратена, като същевременно засили и натиска си върху своите европейски партньори, предаде ДПА.

Ако Москва не се съгласи на мирно споразумение, Вашингтон ще наложи "много силен пакет високи мита, които ще спрат кръвопролитията", каза Тръмп пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

"Но за да бъдат тези мита ефективни, европейските държави - всички вие, които сте се събрали тук сега - трябва да се присъедините към нас с приемането на абсолютно същите мерки", добави американският президент.

Той призова европейските страни "незабавно да прекратят всички енергийни поръчки от Русия".

"Европа трябва да се активизира", изтъкна американският президент, който утре трябва да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски.

Тръмп отхвърли и признаването на палестинска държава, което вчера бе официално обявено от няколко страни, приемайки позицията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

"Наградата за терористите от "Хамас" за техните зверства ще бъде твърде голяма", каза той, повтаряйки призива си за връщането на заложниците, държани от палестинското ислямистко движение.

Тръмп подчерта, че САЩ искат споразумение за спиране на огъня и освобождаване на заложниците, при което ще бъдат върнати всички държани в плен хора - живи и мъртви.

"Трябва да спрем войната в ивицата Газа незабавно. Трябва незабавно да договорим мир", каза той.

Тръмп подчерта също, че след като се е върнал на поста си, е изпратил писмо на върховния лидер на Иран, в което се ангажира с "пълно сътрудничество" в замяна на спирането на ядрената програма на Техеран.

"Отговорът на режима бе да продължи с постоянните си заплахи към своите съседи и интересите на САЩ в целия регион, както и към някои велики държави, които се намират в непосредствена близост", каза американският президент в речта си и добави, че в резултат на това много от бившите военни командири на Иран "вече не са сред нас".

Тръмп, който се представя като миротворец в опит да спечели Нобеловата награда за мир, обвини ООН, че не подкрепя усилията му за прекратяване на конфликтите по света.

Американският президент припомни и за скорошните американски удари по венецуелски кораби, за които предполага, че са били използвани за наркотрафик и отправи предупреждение срещу всеки, който се опитва да внесе наркотици в САЩ.

"Всеки терористичен главорез, който внася отровни наркотици в САЩ, моля, нека бъде предупреден - ние ще ви взривим", каза Тръмп.

Той посочи, без да даде доказателства, че всеки кораб, ударен от американските сили, е превозвал наркотици, които биха могли да убият над 25 000 американци.

Тръмп повтори също така и твърдението си, че венецуелският президент Николас Мадуро ръководи мрежите за наркотрафик - нещо, което Мадуро отрича.

Американският президент настоя останалите световни лидери да приемат и твърдата му политика относно миграцията, подчертавайки усилията си да арестува и депортира нелегалните мигранти в САЩ.

"Това унищожава вашите страни и трябва да направите нещо за това на международната сцена", каза той.

В речта си пред Общото събрание на ООН Тръмп разкритикува и британските власти, като заяви, че те искат Лондон "да премине към закона на шериата" и добави, че Европа е "нападната от нелегални чужденци".

Той поднови нападките си срещу кмета на британската столица Садик Хан, наричайки го "ужасен, ужасен кмет" и разкритикува помощта, която ООН оказва за търсещите убежище, като заяви, че организацията "финансира нападение срещу западните страни и техните граници".

В речта си Тръмп каза също, че Великобритания се е "отказала от голямото си предимство", правейки нефта от Северно море "толкова високо обложен с мита, че никой предприемач, нито нефтена компания" не може да работи там.

"Те имат огромни количества нефт и по-важното - те имат и огромно количество нефт, който все още не е открит. Какъв огромен актив за Великобритания", подчерта американският президент.

Той разкритикува и зелената енергийна политика на Великобритания.

"Искам да спра да виждам как развалят красивите шотландска и английска провинция с вятърни мелници и големи слънчеви панели, разположени (на площ) седем на седем мили (около 11х11 км - бел.ред.), като отнемат земеделска земя", каза Тръмп.

По време на речта си пред ООН Тръмп отхвърли климатичните промени, наричайки ги "най-голямата измама" в света, увеличавайки скептицизма си към глобалните екологични инициативи.

Американският президент отдели няколко минути на климатичните промени, критикувайки Европейския съюз за намаляването на въглеродния отпечатък, което според него се отразява на икономиката, и предупреди страните, инвестирали сериозно във възобновяемата енергия, че икономиките им ще пострадат.

Тръмп изказа и личното си недоволство от инфраструктурата на ООН, като сподели, че той и първата дама Мелания Тръмп за кратко са били блокирани на ескалатор, а телепромптерът му в началото не работел.

"Това са двете неща, които получих от Обединените нации - лош ескалатор и лош телепромптер", каза президентът на САЩ, добавяйки, че съпругата му Мелания едва не е паднала, след като ескалаторът спрял рязко.

Очаква се по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Тръмп да се срещне и с генералния секретар на световната организация Антонио Гутериш за първи път след връщането му на власт през януари тази година.