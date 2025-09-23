Започна срещата между Зеленски и Тръмп в Ню Йорк, предаде Укринформ

Започна срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския му колега Доналд Тръмп в централата на ООН в Ню Йорк, предаде Укринформ.

По време на кратко изявление пред журналисти Зеленски каза, че основните теми на разговора му с Тръмп ще бъдат ситуацията на бойното поле, гаранциите за сигурност от страна на САЩ и търсенето на път към мира.

Преди това украинският президент заяви, че по време на срещата си с Тръмп се надява да получи потвърждение на обещаните гаранции за сигурност. Според Зеленски Украйна и европейските ѝ партньори са подготвили рамка за тези гаранции - такава, която Европа е готова да приеме, при условие че получи подкрепа от САЩ.