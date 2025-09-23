Започна срещата между Зеленски и Тръмп в Ню Йорк, предаде Укринформ

Подробно търсене

Валерия Динкова
Американският президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски разговарят в централата на ООН в Ню Йорк, 23 септември 2025 г. Снимка: AP Photo/Evan Vucci
Ню Йорк,  
23.09.2025 21:57
 (БТА)
Започна срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския му колега Доналд Тръмп в централата на ООН в Ню Йорк, предаде Укринформ.

По време на кратко изявление пред журналисти Зеленски каза, че основните теми на разговора му с Тръмп ще бъдат ситуацията на бойното поле, гаранциите за сигурност от страна на САЩ и търсенето на път към мира.

Преди това украинският президент заяви, че по време на срещата си с Тръмп се надява да получи потвърждение на обещаните гаранции за сигурност. Според Зеленски Украйна и европейските ѝ партньори са подготвили рамка за тези гаранции - такава, която Европа е готова да приеме, при условие че получи подкрепа от САЩ.

Свързани новини

23.09.2025 21:49

Премиерът Желязков: Децата от украинските територии, окупирани от Русия, трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места

Ние сме част от коалицията за връщане на децата на Украйна. Това не е част от преговорния процес, това е условие, което трябва да се изпълни, за да започнат същинските мирни преговори, заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти в Ню
23.09.2025 20:55

Европа трябва да се активизира за прекратяване на войната в Украйна, каза Тръмп пред Общото събрание на ООН

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Русия с нови мита в случай, че войната с Украйна не бъде прекратена, като същевременно засили и натиска си върху своите европейски партньори, предаде ДПА.
23.09.2025 18:24

Русия заяви, че е превзела по-голямата част от град Купянск в Харковска област; Украйна не е потвърдила информацията

Руските сили поеха контрола върху по-голямата част от град Купянск в украинската Харковска област, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ДПА.

