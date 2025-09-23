Зеленски определи разговорите си с Тръмп като много добри и конструктивни

Украинският президент Володимир Зеленски описа разговорите си с американския си колега Доналд Тръмп в Ню Йорк като "много добри и конструктивни". Основните теми включваха ситуацията на бойното поле и спада на руската икономика.

Украинският лидер заяви това по време на пресконференция в Ню Йорк след срещата си с Тръмп, съобщава кореспондент на Укринформ.

"Разговорът наистина беше много добър", отбеляза Зеленски.

Според него лидерите са обсъдили контраофанзивата на Украйна в Донецка област, както и състоянието на руската икономика.

Зеленски посочи, че няма да разкрие всички подробности от разговора с Тръмп, но отбеляза, че той е бил "много конструктивен".

Украинският президент каза, че има общо разбиране, че Тръмп е готов да предостави гаранции за сигурност на Украйна след края на войната, и добави, че американският лидер може да изиграе ролята на "решаващ фактор" за Киев, посочва Ройтерс.

"Всички ние разбираме, че президентът Тръмп е готов да предостави на Украйна гаранции за сигурност, след като тази война приключи", посочи Зеленски.