Кремъл отхвърли сравняването на Русия с "хартиен тигър" от Тръмп, но заяви, че оценява усилията му за мир в Украйна

Валерия Динкова
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Снимка: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP
Москва,  
24.09.2025 11:20
 (БТА)
Кремъл днес отхвърли коментара на американския президент Доналд Тръмп, който описа Русия като "хартиен тигър", и заяви, че президентът Владимир Путин оценява усилията му за решаване на конфликта в Украйна, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия е мечка, а не тигър, "но няма такова нещо като хартиена мечка".

"Президентът Путин все още цени готовността на Тръмп да помогне, готовността на Тръмп да работим заедно за намиране на решение", добави Песков.

Той уточни, че няма конкретни планове за нов телефонен разговор между президентите на САЩ и Русия, но такъв може да бъде организиран във всеки един момент.

Русия продължава специалната си военна операция, за да гарантира спокойно настояще и бъдеще на поколенията, които идват след днешното, заяви още говорителят на Кремъл.

"Продължаваме нашата специална военна операция, за да можем да обезпечим нашите интереси и да постигнем онези цели, които върховният главнокомандващ и президент на нашата страна (Владимир) Путин постави от самото начало. И правим това и за настоящето на нашата страна, и за бъдещето на нашата страна, и за много поколения напред", каза той.

Песков заяви, че руският държавен глава многократно е предлагал да бъде решена първопричината за конфликта в Украйна, но САЩ и Европа са давали еднозначен отрицателен отговор.

"Той (Путин) предлагаше това на американците – преди администрацията на (Джо) Байдън и дори преди Байдън – той предложи и на (Барак) Обама. Спомняме си, че това беше през 2007 г. Предлагаше на всички, предлагаше на целия свят. Но чухме твърди откази от страна на американците да говорят по тази тема", подчерта говорителят на Кремъл.

