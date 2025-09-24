Подробно търсене
ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА

Европейски издания коментират речта на Тръмп пред ООН

Владимир Арангелов
Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, 23 септември 2025 година. Снимка: АП/Angelina Katsanis
София,  
24.09.2025 09:10
 (БТА)
В реч, в която наруши някои от основните правила на дипломацията, американският президент Доналд Тръмп използва трибуната на Общото събрание на ООН, за да се представи за основния миротворец в света – прекратяващ войни, които ООН не е в състояние да спре – и за държавник, възстановил златната ера на САЩ, пише испанският вестник „Паис“.

Той също така се представи като противник на всичко, което може да напомни за мултилатерализъм, включително устойчивото развитие - една от заявените основни цели на ООН, отбелязва изданието.

Речта на Тръмп надхвърли значително отреденото време за изказвания, което за другите световни лидери се спазва до минутата, но в неговия случай никой не се осмели да го спре - червената предупредителна лампа така не светна, коментира „Паис“. В изказването си републиканецът започна с шеги и остроумия, преди бързо да започне да критикува световния ред, ролята и ефективността на ООН и дори политиките на някои страни членки, като предупреди за „смъртта на Западна Европа“ в следствие от миграцията, посочва испанският вестник.

В едночасовата си реч президентът засегна много познати на всички любими негови теми на оплаквания и предизвика въздишки и неудобен смях сред делегатите, пише британският вестник „Индипендънт“.

Фокусирайки се върху Великобритания като пример за провала на Запада и само няколко дни след като се наслади на вечеря с краля и кралицата в Уиндзорския замък, той заяви, че Лондон е въвел ислямския шериат и нарече кмета Садик Хан „ужасен, ужасен кмет“, посочва вестникът.

С тази своя реч Тръмп рискува да загуби цялата добра воля, която си спечели по време на историческата държавна визита в Обединеното кралство миналата седмица, по време на която той заяви, че „обича Великобритания“, коментира „Индипендънт“.

По време на изказването си той рязко преминаваше от самохвалства към остри критики срещу приятели и врагове, пише германският вестник „Нойе Цюрихер Цайтунг“. Климатичните промени са лъжа, държавният глава на Венецуела Николас Мадуро е наркотрафикант, вятърните електроцентрали са жалки, а отворените граници ще унищожат Европа, изброява изданието някои от разнообразните теми, по които говори американският президент.

САЩ от години не са особено ангажирани с мултилатерализма, обаче напоследък Тръмп активно работи срещу международните организации и, за разлика от предшествениците си, не си дава труда да запази приличен тон, отбелязва изданието.

С непоколебимия си подход Тръмп продължава да изолира САЩ и вчера това бе демонстрирано от изказванията на държавните глави на някои от страните, които традиционно не заемат позиции в подкрепа на един или друг от силовите блокове, коментира „Нойе Цюрихер Цайтунг“.

Първата реч на Тръмп пред ООН през 2018 г. предизвика смях сред другите лидери, но този път неговата пряка атака срещу световната организация и съюзниците на САЩ беше посрещната с почти пълна тишина, пише френският вестник „Монд“.

Американският президент отправи остри критики към европейските си съюзници за това, че не са успели да спрат покупките на петрол от Русия, посочва изданието. Той разкритикува Китай и Индия по същия повод, но Москва се отърва сравнително леко, коментира „Монд“.

В публикация в социалните мрежи малко по-късно обаче Тръмп заяви, че е променил мнението си за войната „след като се запознах и разбрах напълно военната и икономическата ситуация в Украйна/Русия и след като видях икономическите проблеми, които тя причинява на Русия“, посочва вестникът.

На фона на изненадата в Европа от внезапната промяна в позицията на Тръмп, в някои столици се появиха опасения, че посланието на американския президент може да не е точно такова, каквото изглежда, коментира „Монд“.

Препратките към ЕС и НАТО, в съчетание със заключителния му коментар „Успех на всички!“, породиха опасения, че той може би се опитва да се освободи от отговорност за конфликта, заключава френското издание.

