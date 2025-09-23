Подробно търсене

Върховният лидер на Иран заяви, че преговорите със САЩ не са в интерес на Техеран

Валерия Динкова
Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Снимка: Office of the Iranian Supreme Leader via AP
Дубай,  
23.09.2025 22:15
 (БТА)

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей днес заяви, че преговорите със САЩ не са в интерес на Техеран и ще се окажат в "задънена улица", предаде Ройтерс.

В предварително записано видео изявление Хаменей каза освен това, че Иран няма да "се поддава на натиск" относно обогатяването на уран. Той потвърди дългогодишната официална позиция на Техеран, че страната му не се нуждае от ядрени оръжия и няма намерение да ги произвежда.

Хаменей направи това изказване, докато иранският президент Масуд Пезешкиан пътува към Ню Йорк за участие в сесията на Общото събрание на ООН, отбелязва Асошиейтед прес. Коментарът му вероятно ще ограничи срещите на Пезешкиан и ще попречи на всякакви негови контакти с представители на САЩ.

Хаменей направи обръщение, излъчено по иранската държавна телевизия, след като иранският външен министър Абас Арагчи се срещна с няколко свои европейски колеги, опитващи се да спрат повторното налагане на санкции заради ядрената програма на Техеран, които вероятно ще бъдат възобновени в неделя.

/СХТ/

Към 23:16 на 23.09.2025 Новините от днес

