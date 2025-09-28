Техеран осъди "неоснователното и неоправдано" връщане на санкциите на ООН срещу Иран

Иран определи като "необосновано" връщането на санкциите на ООН по инициатива на Франция, Великобритания и Германия заради ядрената му програма и призова държавите да не ги прилагат, предаде Франс прес.

"Възобновяването на отменените резолюции е юридически неоснователно и неоправдано [...], всички страни трябва да се въздържат от признаване на тази незаконна ситуация", се казва в изявление на иранската дипломация - първата официална реакция на Иран на връщането на санкциите, влязло в сила в полунощ, десет години след отменянето им.

"Ислямска република Иран решително ще отстоява своите национални права и интереси, а всяко действие за подкопаване на интересите и правата на нейния народ ще бъде обект на твърд и адекватен отговор", отбеляза иранското външно министерство, без да даде подробности.

Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Иран е единствената страна, която не притежава ядрено оръжие, а обогатява уран на високо равнище (около 60%) - близо до технически праг от 90%, необходим за производството на атомната бомба.

Техеран отрича да има такива амбиции във военен план, но настоява на правото си да развива ядрената си програма за граждански цели, а именно - за производство на електроенергия.

Ядреното споразумение от 2015 г. между Иран и големите световни сили ограничи равнището, до което той може да обогатява уран, до 3,67%.

Париж, Лондон и Берлин обвиняват Техеран, че не спазва ангажиментите си.

Иран, на свой ред, твърди, че се е оттеглил от задълженията си заради едностранното излизане на САЩ през 2018 г. от международното споразумение, постигнато три години по-рано с Техеран, което предвиждаше отменяне на санкциите в замяна на поставянето на ядрени дейности на Техеран в строга рамка.

По време на първия мандат на президента Доналд Тръмп САЩ възстановиха и затегнаха санкциите си срещу Иран.

Техеран обвинява Франция, Великобритания и Германия, страни по ядреното споразумение, че не са спазили задълженията си по него, допускайки връщането на санкциите. Всбледствие на това причина Иран смята за "незаконни" действията на тези три страни пред към ООН за възстановяване на отменените преди 10 години санкции.