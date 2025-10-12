Подробно търсене
ОБЗОР

Иран остава настрани, докато Близкият изток се обединява в подкрепа на споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Светослав Танчев, БТА
Иран остава настрани, докато Близкият изток се обединява в подкрепа на споразумението за прекратяване на огъня в Газа
Иран остава настрани, докато Близкият изток се обединява в подкрепа на споразумението за прекратяване на огъня в Газа
Поддръжник на ливанското шиитско движение "Хизбула", подкрепяно от Иран, си прави селфи на върха на дърво, развявайки знаме на "Хизбула", пред иранското посолство в столицата на Ливан - Бейрут, 25 юни 2025 г. Снимка: Снимка: AP/Hassan Ammar
София,  
12.10.2025 02:22
 (БТА)
Етикети

Докато Близкият изток масово приветства споразумението за прекратяване на огъня във войната между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", Иран се намира в един от най-слабите си моменти от Ислямската революция през 1979 г. насам, отбелязва Асошиейтед прес. 

Техеран управлява самопровъзгласената от самия него "Ос на съпротивата" от няколко десетилетия, подкрепяйки въоръжени групировки и държави, съюзени с Иран срещу Израел и САЩ. Но докато Израел бомбардираше ивицата Газа, насочи вниманието си и към висши лидери в чужбина от групировки като "Хамас", ливанското шиитско движение "Хизбула" и дори висшите ешелони в иранската армия и ядрената програма на Техеран, като уби много от тях и наруши способността им да отвърнат на удара. 

Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп отива в Близкия изток, където вероятно ще бъде похвален от Израел и арабските държави, Иран няма да бъде на масата, тъй като все още се бори да се възстанови от 12-дневната война през юни, посочва АП.

Реакцията на теократичното правителство в Техеран през следващите седмици и месеци - дали това ще означава Иран да нанесе ответен удар или да се опита да възстанови забавеното развитие на икономиката си - ще бъде от решаващо значение.

"Без съмнение това не е момент, с който Иран може да се гордее", каза Али Ваез, директор на отдела за Иран в Международната кризисна група, неправителствена организация, базирана в Брюксел. "Системата му от съюзи в региона е в руини, но това не означава, че "Оста на съпротивата" вече не съществува", добави Ваез. 

Иранските държавни медии се опитаха да представят споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа като победа за "Хамас", въпреки че войната унищожи ивицата Газа и уби над 67 000 палестинци по данни на палестинските здравни власти в крайбрежния анклав. Министерството на външните работи на Иран приветства "всяко решение, което гарантира спирането на геноцида над палестинците".

Може би по-показателно е, че съветник на 86-годишния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей предположи, че споразумението за прекратяване на огъня ще доведе само до конфликти в други части на региона.

"Началото на прекратяването на огъня в ивицата Газа може да е задкулисният край на сегашното прекратяване на огъня някъде другаде!", написа Али Акбар Велаяти, съветник на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей в платформата "Екс", визирайки "Хизбула", подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси и Ирак.

Един човек бе убит и още 7 души бяха ранени при подновените въздушни удари на Израел в южната част на Ливан, съобщи вчера Министерството на здравеопазването в Бейрут, предаде ДПА, като се позова на официални ливански представители. Убитият е сирийски гражданин, а сред ранените има две жени.

По-рано ливанската национална новинарска агенция ННА съобщи, че един цивилен е бил убит и един - ранен, когато се опитвали да пресекат улица, която била обстрелвана от Израел. Няколко булдозера също са били ударени, което е довело до възпламеняването на някои от тях, се казва в съобщението. Според очевидци са били нанесени най-малко 15 въздушни удара.

Израелската армия потвърди, че е атакувала "терористичната инфраструктура" на "Хизбула" в Южен Ливан, включително оборудване на ливанското шиитско движение. Няма още коментар от страна на "Хизбула" за атаките.

Ливанският президент Жозеф Аун порица вчера среднощните израелски удари срещу "граждански обекти" в Южен Ливан, довели до една жертва и седем ранени според здравното министерство на страната, предаде Франс прес.

Държавният глава на Ливан остро осъди повторните атаки. Възниква въпросът дали атаките в Ливан имат за цел да компенсират неуспеха на атаките в ивицата Газа, написа Аун в социалната платформа "Екс", цитиран от ДПА.

Би било логично и справедливо да се предостави на Ливан прекратяване на огъня, подобно на това, което току-що бе постигнато в ивицата Газа, каза ливанският президент.

Страхът от по-нататъшни израелски удари, особено срещу Иран, остава силен в съзнанието на иранската общественост, тъй като голяма част от противовъздушната му отбрана вероятно е била унищожена от Израел през юни, отбелязва АП.

Хаменей не възобнови обичайната си практика да изнася седмични речи пред аудитория. Междувременно Иран без обяснение отмени провеждането на голямо военно честване на годишнината от края на ирано-иракската война през септември, по време на което обикновено висши държавни служители наблюдават парад с дронове и ракетни установки.

Иранската икономика също пострада от международните санкции и спада на световните цени на петрола, посочва АП.

В годините непосредствено след Ислямската революция в Иран теократичното правителство се опита да разпространи шиитската революционна идеология в Близкия изток. След опустошителната война с Ирак през 80-те години, това се превърна по-скоро в усилие да се осигури ниво на възпиране, тъй като арабските държави около него закупиха сложни американски бомби, военни самолети и танкове, до които Техеран нямаше достъп поради санкциите.

Присъствието на военни сили на САЩ в Персийския залив също се разшири след войната в Залива през 1991 г., като арабските държави предоставиха права за базиране на американските сили, което предизвика постоянното недоволство на Техеран.

Връхната точка на "Оста на съпротивата" настъпи в хаотичните години след водената от САЩ инвазия в Ирак през 2003 г. и последвалото сриване на Йемен в гражданската война. Тогава тя можеше да разчита на "Хизбула", сирийския диктатор Башар Асад, хусите, иракските въоръжени групировки и дори "Хамас" - сунитско ислямистко движение.

Днес Близкият изток изглежда съвсем различно, отбелязва АП. Миналата година сирийските бунтовници свалиха Асад, израелски удари убиха лидерите на "Хизбула" и "Хамас", а иракските въоръжени групировки останаха на заден план. Хусите, макар че все още са способни да нападат Израел и търговски кораби в коридора за корабоплаване в Червено море, сега са мишена на все по-прецизни израелски удари. А 12-дневната война с Израел през юни вероятно е сложила край на обогатяването на уран за ядрената програма на Иран, за която Западът отдавна изразява тревога, че може да бъде използвана за създаване на ядрено оръжие.

Иран, междувременно, все още не е получил значителна подкрепа нито от Китай, нито от Русия, въпреки че вероятно предоставя на Пекин петрол на намалени, по-ниски цени, а на Москва - дроновете, които Русия използва във войната си срещу Украйна. Техеран също така се въздържа от конфронтация с жените, все по-често отказващи да носят хиджаб, изцяло покриваща косата им забрадка, и вместо това екзекутира затворници с темпове, невиждани от десетилетия.

От своя страна Тръмп посрещна приемането от Иран на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа като "страхотна" новина. Въпреки тов няма никакви стъпки към подновяване на обичайните преговори с Техеран относно ядрената му програма, посочва АП.

"Времето не е на страната на Иран, но проблемът им е, че никой не им дава възможност за изход", смята директорът на иранския отдел в Международната кризисна група Али Ваез. Но дали Техеран ще се възползва от тази възможност също остава под въпрос, тъй като лидерите на Иран все още обсъждат какъв завой да предприемат сега, заключи той.

/ЛМ/

Свързани новини

09.10.2025 21:19

Тръмп заяви, че е съгласен да говори пред израелския Кнесет, че няма мнение относно решението за две държави и че е готов да работи с Иран

Американският президент Доналд Тръмп каза днес, че е съгласен да говори пред израелския Кнесет и ще го направи, ако бъде помолен от официални лица там, предаде Ройтерс. "Те ме помолиха да се обърна към Кнесета и... аз се съгласих, ако те искат това", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом по време на заседание на кабинета.
09.10.2025 18:22

Йеменските хуси приветстваха споразумението между Израел и "Хамас"

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси приветстваха споразумението между Израел и палестинското движение "Хамас" за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложниците, съобщи ДПА.
09.10.2025 10:46

Празненства заляха улиците на Газа и Израел след обявяването на постигнатото споразумение

Бурни празненства избухнаха днес сред палестинците и семействата на израелските заложници, след обявяването на новината за сключеното споразумение между Израел и "Хамас", с което може да бъде сложен край на войната в ивицата Газа и да бъдат върнати
09.10.2025 00:56

Сергей Лавров: Мирният план за ивицата Газа на Доналд Тръмп към този момент представлява най-доброто предложение, което "има на масата"

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в телевизионно интервю, че мирният план за ивицата Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп е формулиран "доста общо", но към този момент е най-доброто предложение, което "има на масата", предаде Ройтерс.
07.10.2025 13:01

Двама членове на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция бяха убити при сблъсъци с бунтовници

Двама членове на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция бяха убити, а трима - ранени, при сблъсъци с въоръжени бунтовници в иранската провинция Кюрдистан, предаде ДПА, като се позова на държавната новинарска агенция ИРНА.
06.10.2025 12:49

"На този етап" не планираме ядрени преговори с европейските страни, заяви Техеран

Иран не планира "на този етап" да възобнови преговорите с европейските страни относно ядрената си програма, въпреки възобновяването на санкциите, предаде Франс прес, като цитира изявление на иранската дипломация. По инициатива на Франция, Германия и
04.10.2025 13:42

Иран екзекутира днес шестима души по обвинения, свързани с тероризъм

Шестима души бяха екзекутирани днес в Иран по обвинения, свързани с тероризъм, предаде ДПА, като се позова на ирански медии.Това са най-скорошните екзекуции след войната с Израел по-рано тази година.
02.10.2025 15:05

Израелска военна операция срещу “Хизбула” е само въпрос на време, коментира ливански журналист

Израелска операция срещу “Хизбула” за довършването на започнатото с войната през 2024 г. е само въпрос на време, пише ливанският политически журналист и телевизионен водещ Надим Кутейш във в. “Аш Шарк ал Аусат”.  Според автора прекратяването на
01.10.2025 15:00

Ирански командир заяви, че Иран ще използва ракети с по-голям обсег на действие

Обсегът на иранските ракети ще бъде увеличен, когато бъде сметнато за необходимо, заяви високопоставен командир от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция пред иранската медия "Фарс нюз". Така Иран ще отговори на изискванията на Запада за ограничаване на ракетните способности на Иран, каза Мохамаджар Асади, заместник-инспектор на главното военно командване Хатам ал-Анбия, цитиран от Ройтерс.
29.09.2025 11:43

ЕС възобновява санкциите срещу Иран заради ядрената програма

Съветът на ЕС съобщи, че е решил да възобнови санкциите, наложени на Иран за развитие на ядрено оръжие. Санкциите бяха отменени през 2015 г., но наскоро бе отчетено, че Техеран не изпълнява условията на сключеното преди 10 години споразумение.
29.09.2025 03:14

Израел знае къде се крие иранският запас от уран, заяви Нетаняху

Израелското правителство твърди, че знае къде Иран съхранява около 400 килограма уран, обогатен до нива, близки до необходимите за използване в ядрени оръжия, предаде ДПА. "Ние със сигурност знаем къде се намира. Имаме доста добра представа за
28.09.2025 13:41

Израел приветства връщането на санкциите на ООН срещу Иран

Израел, който бомбардира иранските ядрени обекти по време на кратка война през юни, счита повторното налагане на санкции от ООН срещу Техеран за "значително развитие", съобщи външното министерство в публикация в "Екс", предаде Ройтерс.
28.09.2025 12:54

Иран: Повторно наложените санкции срещу ядрената програма на Техеран са незаконни и следователно невалидни

Иран отхвърли санкциите на ООН срещу ядрената си програма като незаконосъобразни, след като те бяха възобновени по настояване на Германия, Франция и Великобритания, предаде ДПА.
28.09.2025 12:45

Иранската национална валута достигна историческо дъно спрямо щатския долар

Иранската национална валута - риалът - днес достигна историческо дъно спрямо щатския долар заради възстановяването на санкциите на ООН срещу Техеран, съобщи Франс прес, позовавайки се на данни от няколко сайта за проследяване на валутните курсове.
28.09.2025 11:22

Техеран осъди "неоснователното и неоправдано" връщане на санкциите на ООН срещу Иран

Иран определи като "необосновано" връщането на санкциите на ООН по инициатива на Франция, Великобритания и Германия заради ядрената му програма и призова държавите да не ги прилагат, предаде Франс прес.
27.09.2025 19:49

Хиляди хора в Бейрут отбелязаха първата годишнина от убийството на лидера на "Хизбула" Хасан Насрала

Година след убийството на дългогодишния лидер на "Хизбула" Хасан Насрала, хиляди поддръжници на подкрепяната от Иран милиция излязоха по улиците на Бейрут, за да отбележат годишнината, съобщи ДПА.
27.09.2025 10:34

Иран извика за консултации посланиците си от страните от Европейската тройка часове преди възобновяването на санкциите на ООН

Санкциите на ООН срещу Иран официално ще бъдат възобновени тази вечер, след като се провалиха преговорите с европейските страни, които поискаха гаранции за ядрената програма на Иран, а Техеран обяви решението за незаконно и извика посланиците си от три европейски държави, предаде Франс прес.
27.09.2025 00:21

Съветът за сигурност на ООН отхвърли резолюция за шестмесечно отлагане на санкциите срещу Иран

Съветът за сигурност на ООН отхвърли предложението на Русия и Китай за шестмесечно отлагане на повторното налагане на международни санкции срещу Иран заради ядрената програма на Техеран, предадоха световните агенции. Едва четири държави от
26.09.2025 22:17

Над 1000 души са били екзекутирани в Иран от началото на година според "Амнести Интернешънъл"

Над 1000 души са били екзекутирани вече в Иран от началото на тази година, предаде ДПА, като се позова на базираната в Лондон международна неправителствена организация "Амнести Интернешънъл".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:11 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация