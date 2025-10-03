Подробно търсене

Израел заяви, че е ликвидирал трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Светослав Танчев
Бойци на ливанска шиитска групировка "Хизбула" преминават военна подготовка в Южен Ливан, 21 май 2023 г. Снимка: AP/Hassan Ammar, File
Бейрут,  
03.10.2025 04:11
 (БТА)
Израелската армия съобщи снощи, че е ликвидирала трима членове на подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула" в Южен Ливан, предаде ДПА.

Според израелските военни един от убитите е мъж от района на Кафра и се смята за местен представител на "Хизбула". Той е наемал къщи за съхранение на оръжия и за наблюдение, казаха военните.

При друг израелски въздушен удар са били убити още двама предполагаеми членове на "Хизбула". Според израелските военни те са били инженери, които са участвали във възстановяването на терористичната инфраструктура в Ливан.

ДПА отбелязва, че тази информация не може да бъде потвърдена чрез независими източници.

От края на ноември миналата година е в сила примирие между Израел и "Хизбула", въпреки че двете страни редовно се обвиняват взаимно в нарушения.

Израел продължава почти ежедневните си операции в Ливан, обвинявайки "Хизбула" в опити да възстанови военния си капацитет в южната част на страната.

През август тази година ливанското правителство одобри подкрепян от САЩ план за разоръжаване на "Хизбула".

Свързани новини

02.10.2025 15:05

Израелска военна операция срещу “Хизбула” е само въпрос на време, коментира ливански журналист

Израелска операция срещу “Хизбула” за довършването на започнатото с войната през 2024 г. е само въпрос на време, пише ливанският политически журналист и телевизионен водещ Надим Кутейш във в. “Аш Шарк ал Аусат”.  Според автора прекратяването на
27.09.2025 19:49

Хиляди хора в Бейрут отбелязаха първата годишнина от убийството на лидера на "Хизбула" Хасан Насрала

Година след убийството на дългогодишния лидер на "Хизбула" Хасан Насрала, хиляди поддръжници на подкрепяната от Иран милиция излязоха по улиците на Бейрут, за да отбележат годишнината, съобщи ДПА.
26.09.2025 19:43

Израел нанесе въздушни удари по райони в Ливан, намиращи се близо до границата със Сирия

Израелски изтребители нанесоха серия от удари по планински райони по протежението на ливанско-сирийската граница, заявиха днес ливански източници от сферата на сигурността и израелските въоръжени сили, цитирани от ДПА.

