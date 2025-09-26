Подробно търсене

Израел нанесе въздушни удари по райони в Ливан, намиращи се близо до границата със Сирия

Божидар Захариев
Израелски изтребител - снимка: AP/Maya Alleruzzo
Бейрут,  
26.09.2025 19:43
 (БТА)

Израелски изтребители нанесоха серия от удари по планински райони в Източен Ливан, по протежението на ливанско-сирийската граница, заявиха днес ливански източници от сферата на сигурността и израелските въоръжени сили, цитирани от ДПА.

Израелските сили казаха, че са атакували съоръжение на ливанското шиитско движение "Хизбула" за производство на ракети с прецизно насочване.

Израелската армия заяви в социалната мрежа "Екс", че съоръжението е в разрез със съществуващите договорености между Израел и Ливан, като подчерта, че ще продължи да премахва всяка заплаха, която идва от "Хизбула".

Въпреки че през ноември миналата година бе договорено спиране на огъня в конфликта между Израел и "Хизбула", Израел продължава почти ежедневно да нанася въздушни удари по цели в Ливан, основно в Южен Ливан и в погранични райони.

Израелските сили казват, че тези атаки са насочени срещу обекти на "Хизбула", оръжейни складове и ръководни кадри на ливанското движение.

/ВС/

Към 20:20 на 26.09.2025 Новините от днес

