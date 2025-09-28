Израелските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удар по склад за оръжие на "Хизбула" в Ливан

Израелските въоръжени сили обявиха, че са нанесли удар по склад за оръжие на "Хизбула" в южната част на Ливан, се посочва в изявление, цитирано от Франс прес.

"Този склад е бил използван от терористичната организация за планиране и провеждане на атаки срещу държавата Израел", според същия източник. "Наличието на тази терористична инфраструктура представлява нарушение на споразуменията, сключени между Израел и Ливан", добавят въоръжените сили.

"Хизбула" откри фронт срещу Израел в началото на войната в Газа на 7 октомври 2023 г., твърдейки, че действа в подкрепа на своя съюзник "Хамас". Враждебните действия прераснаха в открита война през септември 2024 г., преди да влезе в сила примирие на 27 ноември същата година.

Израел обаче продължава редовно да нанася удари по цели на "Хизбула" в Ливан. Ливанската шиитска организация, която играе водеща роля в политическия живот на страната, е подложена на силен натиск да предаде оръжията си на ливанската държава, а ливанската армия е изготвила план за нейното разоръжаване, като се започне от южната част на страната, граничеща с Израел. Проиранската формация обаче отказва да се разоръжи.