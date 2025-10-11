Подробно търсене

Иво Тасев
Ливанският президент осъди израелските удари тази нощ, които взеха жертва
Президентът на Ливан Жозеф Аун. Снимка: АП/Pamela Smith
Бейрут,  
11.10.2025 10:49
 (БТА)

Ливанският президент Жозеф Аун осъди днес среднощни израелски удари срещу "граждански обекти", в Южен Ливан, които според здравното министерство на страната са взели една жертва и при които бяха ранени седем души, предаде Франс прес.

"За пореден път Южен Ливан става мишена на ужасяващата израелска агресия срещу граждански обекти. Без оправдание или претекст. Но сериозността на тази най-прясна проява на агресия се крие във факта, че тя идва след споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа“, каза той.

Ливански медии съобщиха, че израелски военни самолети са извършили 10 нападения, насочени към паркове с булдозери и багери.

Израелската армия потвърди атаките, заявявайки, че е "поразила терористичната инфраструктура" на ливанското шиитско движение "Хизбула" в Южен Ливан.

"Наличието на тази техника и дейностите на "Хизбула" в този район представляват нарушение на споразуменията, постигнати между Израел и Ливан“, отбелязаха Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

