Германският канцлер Фридрих Мерц ще участва в срещата на върха за Газа, която ще се проведе утре в египетския град Шарм ел Шейх

Симеон Томов
Германският канцлер Фридрих Мерц. Снимка: АП/ Markus Schreiber
Лондон ,  
12.10.2025 14:16
 (БТА)
Германският канцлер Фридрих Мерц ще посети утре Египет, за да участва в церемонията по подписването на мирния план за Газа, предаде Ройтерс, позовавайки се на говорител на германското правителство. 

"Германия ще се ангажира с изпълнението на мирния план, като първоначално ще се фокусира върху поддържането на стабилно споразумение за прекратяване на огъня и предоставянето на хуманитарна помощ. Канцлерът подчертава този ангажимент с утрешното си пътуване", добави говорителят. 

Лидери от над двадесет държави ще участват в срещата на върха за ивицата Газа, която ще се проведе утре следобед в курортния град Шарм ел Шейх, съобщи онлайн изданието на списание "Иджипт тудей", позовавайки се на изявление на египетското президентство. 

Президентите на Египет и САЩ  Абдел Фатах ас Сиси и Доналд Тръмп ще бъдат съпредседатели на форума, който е част от визията на американския държавен глава за мир в региона. Срещата има за цел да заздрави споразумението за примирие, да постигне напредък по отношение на мира и стабилността в Близкия изток и да отвори нова глава на регионалното сътрудничество и сигурност. 

Сред поканените на срещата на високо ниво са министри и висши представители на Франция, Италия, Великобритания, Германия, Испания, Саудитска Арабия, Йордания, Катар, Обединените арабски емирства, Индонезия, Турция, САЩ и Европейския съюз. 

Събитието идва след споразумението между Израел и палестинската въоръжена групировка "Хамас" за прекратяване на огъня и освобождаването на израелски заложници в замяна на пускането на свобода на палестински затворници. Сделката беше постигната след дни на усилени непреки преговори по предложения от Тръмп план за мир с посредничеството на Египет, Катар, Турция и САЩ, които се проведоха в Шарм ел Шейх. 

 

