Симеон Томов
Макрон ще участва в среща на върха в Египет в понеделник, където ще обсъди прилагането на мирния план за Газа, съобщи Елисейския дворец
Президентът на Франция Еманюел Макрон. Снимка: АП/ Philippe Magoni
Париж ,  
11.10.2025 19:43
 (БТА)
Президентът на Франция Еманюел Макрон ще посети Египет в понеделник, за да обсъди прилагането на мирния план, представен от американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа, след като Израел и "Хамас" се съгласиха да преустановят бойните действия в палестинската територия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на Елисейския дворец. 

Спирането на огъня, договорено с посредничеството на Египет, Катар, Турция и САЩ, влезе в сила вчера след продължили дни наред усилени преговори в египетския курортен град Шарм ел Шейх. Планът на Тръмп има за цел да се установи трайно примирие, да се осигури освобождаването на всички останали заложници и да се възстанови пълния достъп на хуманитарна помощ до ивицата Газа, отбелязва Ройтерс. 

Макрон ще се срещне с регионални партньори, за да обсъди следващите стъпки по изпълнение на споразумението, пише в изявлението на Елисейския дворец. В текста се отбелязва, че Макрон ще потвърди ангажимента на Франция към постигането на решение за две държави като основа за траен мир, сигурност и възстановяване в региона. 



Свързани новини

11.10.2025 16:27

Египет и САЩ координират провеждането на среща на върха за Газа, водена от президентите на двете страни

Египетският външен министър Бадр Абделати и държавният секретар на САЩ Марко Рубио са обсъдили по телефона вчера предстоящата среща на върха за ивицата Газа в курортния град Шарм ел Шейх в Египет, която ще бъде съпредседателствана от президентите на двете държави Абдел Фатах ас Сиси и Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи и имиграцията в Кайро.
10.10.2025 19:25

Великобритания, Франция и Германия обявиха, че се приближават до споразумение за предоставяне на руските активи на Украйна

Лидерите на Великобритания, Франция и Германия заявиха днес, че са се споразумели в телефонен разговор да работят за използване на стойността на замразените руски активи за подкрепа на въоръжените сили на Украйна, предаде Ройтерс.
10.10.2025 12:00

Властите на Австрия обявиха, че страната ще откаже домакинство на „Евровизия“ 2026, ако Израел бъде изключен

Канцлерът на Австрия Кристиан Щокер и австрийският държавен секретар по въпросите на администрацията Александър Прьол обявиха, че страната им ще откаже да е домакин на песенния конкурс „Евровизия“ 2026, ако Израел бъде изключен от участие, предаде Евронюз.
09.10.2025 19:14

Конференцията за Газа в Париж има за цел да допълни американската мирна инициатива, заяви Макрон

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че следващите часове ще са решаващи за укрепването на мира в ивицата Газа и че днешната конференция в Париж, посветена на палестинския анклав, има за цел да допълни американската мирна инициатива, предаде Ройтерс.
09.10.2025 15:34

На фона на споразумението за Газа в Египет, в Париж днес се провежда среща за бъдещето на палестинския анклав

Обявеното спиране на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" засенчи предвидената за днес среща за бъдещето на палестинския анклав в Париж, предаде Франс прес.Външните министри на Германия, Испания, Франция, Италия, Великобритания, Саудитска Арабия, Египет, Обединените арабски емирства, Йордания и Катар, както и на Канада и Турция, се събират във френската столица, за да обсъдят този въпрос.
09.10.2025 11:03

Френският президент Еманюел Макрон и испанският премиер Педро Санчес приветстваха споразумението за Газа

Френският президент Еманюел Макрон днес приветства споразумението за спиране на огъня и освобождаване на заложниците от Газа, като добави, че Париж ще продължи да провежда разговори с международните си партньори в търсене на политическо решение на войната, предаде Ройтерс.

