Ивайло Георгиев
В Ливърпул се опасяват, че контузията на Александър Исак може да бъде тежка
Александър Исак / Снимка: AP Photo/Ian Walton
Лондон,  
21.12.2025 19:22
 (БТА)

Контузията на нападателя Александър Исак може да се окаже сериозна, опасяват се в английския футболен клуб Ливърпул. Шведският национал получи травмата при победа над Тотнъм в събота и "червените" все още чакат резултатите от ядрено-магнитния резонанс, а според информация на АП той няма да се размине с кратко възстановяване. 

Исак бе контузен при удара за първия гол в полза на мърсисайдци, който е негов втори във вече изпълнения с травми първи сезон на "Анфилд". Той се задържа на терена само 11 минути, след като влезе на почивката на мястото на друг принудително заменен - Конър Брадли. 

Мениджърът Арне Слот призна в интервюто след мача, че състоянието на Исак не е добро: "Когато футболистите не могат дори да опитат да се върнат на терена, тогава нещата не изглеждат окей. Това е просто мое чувство, без медицински доказателства. Все още не знаем дали ще отсъства, но се надяваме да не бъде за дълго време". 

С втората си поредна победа за първенството Ливърпул се изкачи на пето място в класирането при равенство в точките с четвъртия Челси. Съндърланд е с две пасив на шестото място. 

/ГК/

