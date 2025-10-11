Подробно търсене

Николай Велев
"Хамас" ще се защити, ако американският план за прекратяване на войната в Газа се провали, заяви представител на палестинската групировка
Илюстративна снимка: Бойци от "Хамас" в град Газа, 13 юни 2007 г. Източник: АП/Hatem Moussa
Доха ,  
11.10.2025 21:54
 (БТА)
"Хамас" ще се защити, ако американският план за прекратяване на войната в Газа се провали, заяви в интервю за Франс прес представител на палестинското ислямистко движение. 

"Надяваме се да не се връщаме (към войната), но палестинският народ и силите на съпротивата със сигурност ще (...) използват всичкия си потенциал, за да отблъснат агресията, ако се наложи да се бият", каза Хосам Бадран, който е представител на политическото крило на "Хамас". 

Той определи предвидената в мирния план на американския президент Доналд Тръмп идея за изгонване на членовете на "Хамас" от Газа като "абсурдна". "Лидерите на "Хамас", които се намират в ивицата Газа, са на своя земя (...) сред своите семейства и своя народ. Естествено е да останат там", отбеляза Бадран . "Да се говори за изгонване на палестинци от тяхната земя, независимо дали са членове на "Хамас" или не, е абсурдно и безсмислено", добави той.

Според Бадран преговорите за втората фаза на американския план за прекратяване на войната в Газа ще бъдат по-сложни. "Има много усложнения и трудности, което може би ще наложи по-дълги преговори", каза представителят на политическото крило на "Хамас".

Бадран също така заяви, че делегация на "Хамас" няма да присъства на подписването на споразумението за прекратяване на огъня в Газа. "Ние няма да сме там“, каза той и подчерта, че палестинското ислямистко движение действа "чрез посредничеството на катарски и египетски" представители. 

/НВ/

