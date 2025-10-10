"Хамас" и други палестински фракции са против всяка "чужда опека" над Газа

"Хамас", "Ислямски джихад" и Народният фронт за освобождение на Палестина отхвърлиха в съвместно изявление всяка форма на поставяне на Газа под "чужда опека". Групировките подчертаха, че управлението на анклава е изключително и само вътрешнопалестински въпрос, предаде Ройтерс.

Те изразиха и готовността си да се възползват от арабското и международното участие във възстановяването на ивицата.

В предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план от 20 точки за Газа се предлага анклавът да бъде управляван в рамките на преходен период от палестински комитет от технократи и политически неутрални фигури.

Те ще бъдат натоварени с управлението на обществените услуги и на общините в Газа. Този комитет ще бъде сформиран от палестинци, които имат съответните качества и от международни експерти под надзора и контрола на нов международен орган, наречен Комитет за мир, който ще бъде ръководен от Тръмп, посочва Франс прес. Сред членовете на Комитета ще има и други държавни глави. Имената на членовете на тази структура предстои да бъдат обявени. Сред тях ще бъде и бившият британски премиер Тони Блеър. Този орган ще очертае план за възстановяването на Газа и ще управлява финансирането на това възстановяване, докато Палестинската автономна власт приключи програмата си за реформи и стане готова сама да поеме контрола над анклава.

Вчера "Хамас" излезе с позиция, в която се противопостави на създаването на подобен комитет.