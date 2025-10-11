Подробно търсене

Главнокомандващият силите на САЩ в Близкия изток адмирал Брад Купър заяви, че американски войски няма да бъдат разполагани в ивицата Газа

Симеон Томов
Главнокомандващият силите на САЩ в Близкия изток адмирал Брад Купър заяви, че американски войски няма да бъдат разполагани в ивицата Газа
Главнокомандващият силите на САЩ в Близкия изток адмирал Брад Купър заяви, че американски войски няма да бъдат разполагани в ивицата Газа
Разселени палестинци се преместват днес към северната част на ивицата Газа. Снимка: АП/Jehad Alshrafi
Вашингтон ,  
11.10.2025 16:59
 (БТА)
Етикети

Главнокомандващият въоръжените сили на САЩ в Близкия изток адмирал Брад Купър заяви днес, че е посетил Газа, за да обсъди стабилизирането на ситуацията, като увери, че в палестинския анклав няма да бъдат разполагани американски войски, предаде Франс прес, позовавайки се на негово изявление в "Екс".

Адмирал Купър съобщи, че току-що се е завърнал от посещение в ивицата Газа, където е обсъдил създаването на "гражданско-военен координационен център", управляван от Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), който "ще подкрепи стабилизирането на конфликта". 

Високопоставен американски представител в четвъртък заяви, че 200 американски военнослужещи ще бъдат мобилизирани, за да "наблюдават" и "контролират" изпълнението на споразумението между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

/СХТ/

Свързани новини

11.10.2025 07:58

Катарските военновъздушни сили откриват свой център в база на американските ВВС в щата Айдахо

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви снощи, че САЩ и Катар са подписали споразумение за откриване на център на катарските военновъздушни сили в база на американските ВВС в щата Айдахо, предаде ДПА.
11.10.2025 07:40

Тръмп каза, че е разговарял с носителката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че носителката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо му е позвънила и му е казала, че е приела приза в негова чест, предаде Ройтерс.
11.10.2025 03:41

Президентът на САЩ очаква заложниците на "Хамас" да бъдат освободени в понеделник

Президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква заложниците, държани от палестинското движение "Хамас" в Газа, "да се приберат" у дома в понеделник, предаде Ройтерс. Пред репортери в Белия дом американският лидер посочи, че освен живите пленници, на Израел
10.10.2025 23:34

"Хамас" и други палестински фракции са против всяка "чужда опека" над Газа

"Хамас", "Ислямски джихад" и Народният фронт за освобождение на Палестина отхвърлиха в съвместно изявление всяка форма на поставяне на Газа под "чужда опека". Групировките подчертаха, че управлението на анклава е изключително и само
10.10.2025 17:29

Путин заяви, че Тръмп е направил много за мира

Руският президент Владимир Путин днес заяви, че американският му колега Доналд Тръмп е "направил много за мира", като посочи примирието в Близкия Изток за пример, но каза, че не е негова работа да решава дали той заслужава Нобелова награда за мир или не, предаде ТАСС.
10.10.2025 16:16

Американските въоръжени сили потвърдиха, че Израел е приключил първата фаза от изтеглянето на войските си от Газа

Американските въоръжени сили потвърдиха днес, че израелската армия е изпълнила първия етап от изтеглянето на силите си от ивицата Газа съгласно новоприетото примирие между Израел и ислямистката палестинска групировка "Хамас", предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:27 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация