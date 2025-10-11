Подробно търсене

Тръмп каза, че е разговарял с носителката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо

Иво Тасев
Носителката на Нобеловата награда за мир за 2025 г. Мария Корина Мачадо по време на митинг в Сан Антонио, Венецуела, 17 април 2024. Снимка: АП/Ariana Cubillos
Вашингтон,  
11.10.2025 07:40
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че носителката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо му е позвънила и му е казала, че е приела приза в негова чест, предаде Ройтерс.

По-рано Белият дом обяви, че норвежкият Нобелов комитет е поставил "политиката пред мира", припомня световната агенция.

Белият дом разкритикува решението наградата за 2025 г. да бъде присъдена на венецуелската опозиционна лидерка, вместо на Тръмп, за когото имаше интензивна кампания. Самият той многократно изтъкна своите заслуги за редица мирни споразумения, посочва Ройтерс.

По регламент американският президент не можеше да получи Нобеловата награда за 2025 г., защото крайният срок за номинациите бе 31 януари тази година.

"Президентът Тръмп ще продължи да съдейства за сключването на мирни споразумения, да слага край на войни и да спасява животи. Той има човеколюбиво сърце и никога няма да се появи някой като него, който може да премести планини единствено със силата на волята си", написа в социалната мрежа "Екс" говорителят на Белия дом Стивън Чунг.

"Персоната, която всъщност получи Нобеловата награда, ми се обади днес и ми каза "Приемам това във ваша чест, защото вие наистина го заслужавахте", заяви снощи Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

"Много е хубаво да направиш подобно нещо. Аз не съм ѝ казал "Тогава ми дайте наградата", макар и да мисля, че тя би го направила. Тя беше много приятна", добави американският държавен глава.

В навечерието на обявяването на тазгодишния лауреат на Нобеловата награда за мир със съдействието на Тръмп бе договорен първият етап от мирното споразумение между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", които воюват в ивицата Газа от 7 октомври 2023 г., обръща внимание Ройтерс.

