Подробно търсене

Белият дом заяви, че Нобеловият комитет поставя "политиката над мира"

Валерия Динкова
Белият дом заяви, че Нобеловият комитет поставя "политиката над мира"
Белият дом заяви, че Нобеловият комитет поставя "политиката над мира"
Американският президент Доналд Тръмп. Снимка: АП/Alex Brandon
Вашингтон,  
10.10.2025 15:08
 (БТА)

Белият дом разкритикува решението на Нобеловия комитет, който връчи днес Нобеловата награда за мир на венецуелска опозиционна лидерка, вместо на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

"Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да слага край на войни и да спасява животи. Той има човеколюбиво сърце и никога няма да се появи някой като него, който може да премести планини единствено със силата на волята си", написа в социалната мрежа "Екс" говорителят на Белия дом Стивън Чунг. "Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира", добави той.

Норвежкият Нобелов комитет връчи годишната си награда на венецуелката Мария Корина Мачадо, като я нарече "смел защитник на свободата, който се изправи и се съпротивлява" срещу авторитарното управление.

Тръмп се бореше агресивно за наградата, а по-рано тази седмица обяви споразумение за спиране на огъня и освобождаване на заложниците в ивицата Газа.

Президентът републиканец все още не е коментирал решението на Нобеловия комитет, но тази сутрин публикува три видеа в социалната си мрежа "Трут Соушъл", в които негови поддръжници празнуват споразумението за Газа.

/НС/

Свързани новини

10.10.2025 12:02

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо е носителят на Нобеловата награда за мир за 2025 г.

Мария Корина Мачадо, венецуелската опозиционна лидерка, е тазгодишният нобелов лауреат за мир, съобщи в Осло норвежкият Нобелов комитет. "Нобеловата награда отива при един смел застъпник на мира - една жена двигател на прехода от диктатурата към
09.10.2025 17:47

Нетаняху предложи Тръмп за Нобелова награда за мир

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че Доналд Тръмп заслужава Нобеловата награда за мир - няколко часа след като американският президент обяви споразумението за слагане на край на войната в ивицата Газа и за размяна на израелски заложници за палестински затворници, предаде Франс прес.
09.10.2025 07:53

Израелският президент Херцог каза, че Доналд Тръмп заслужава Нобелова награда за мир

Израелският президент Ицхах Херцог похвали американския си колега Доналд Тръмп за ролята му в уреждането на споразумението между Израел и палестинската групировка "Хамас" за прекратяване на войната в Газа. По думите на израелския държавен глава
06.10.2025 06:15

Нобеловата награда за мир - любопитни факти и прогнози за тазгодишните лауреати

На 10 октомври на обед българско време ще стане ясен тазгодишният нобелов лауреат за мир, припомнят световните агенции. Отличието се присъжда от Норвежкия Нобелов комитет в Осло. Той се състои от петима членове.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:28 на 10.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация