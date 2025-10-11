Подробно търсене

Норвежкият Нобелов институт ще проверява дали има изтичане на информация относно името на тазгодишния лауреат на Нобеловата награда за мир

Габриела Големанска
Снимка: Angela Weiss/Pool Photo via AP, File
Осло,  
11.10.2025 13:32
 (БТА)

Норвежкият Нобелов институт, който подпомага норвежкият Нобелов комитет в определянето на лауреатите на Нобеловата награда за мир, ще проверява дали има изтичане на информация относно името на тазгодишния лауреат, предаде Франс прес, като се позова на норвежки медии

Вчера наградата беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо. Нито един експерт или медия не я сочеха сред фаворитите за престижното отличие.

Но в нощта на четвъртък срещу петък, няколко часа преди обявяването на името на лауреата, шансовете за Мачадо скочиха с 3,75 процента до близо 73 процента в платформата за прогнози „Полимаркет“.

Пред агенция НТБ Йорген Ватне Фриднес заяви: "Не мисля, че е имало някога изтичане на имена на лауреати в цялата история на наградата. Не мога да си представя, че сега се е случило подобно нещо“.

Кристиан Берг Харпвикен, директор на норвежкия Нобелов институт, заяви, че за всеки случай ще се направи проверка дали е имало изтичане на информация.

Ограничен брой хора знаят предварително името на лауреата на Нобеловата награда за мир, присъждана от 5-членния норвежки Нобелов комитет.

