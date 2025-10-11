Катарските военновъздушни сили откриват свой център в база на американските ВВС в щата Айдахо

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви снощи, че САЩ и Катар са подписали споразумение за откриване на център на катарските военновъздушни сили в база на американските ВВС в щата Айдахо, предаде ДПА.

Базата ще бъде "домакин на контингент от катарски изтребители Ф-15 и пилоти с цел разширяване на съвместните обучения и поивашаване на бойните способности и на оперативната съвместимост", заяви Хегсет по време на срещата си със своя катарски колега Сауд бин Абдулрахман Ал Тани във Вашингтон.

Министърът на отбраната на САЩ вече благодари на лидерите на Катар за посредническата им роля за край на избухналата преди 2 години война между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа.

Щатът Айдахо е в американския северозапад и граничи с Канада. Планинската база на американските ВВС е на 80 километра южно от щатската столица Бойси.