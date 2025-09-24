Тръмп стана домакин на среща с лидери на ислямски държави, фокусирана върху постигането на постоянно примирие в Газа

Американският президент Доналд Тръмп стана днес домакин на среща в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк с лидери на няколко ислямски държави, фокусирана върху спирането на войната в Газа и постигането на постоянно примирие, предаде новинарската агенция на Обединените арабски емирства (ОАЕ) УАМ, цитирана от Ройтерс.

Сред обсъжданите теми на срещата бяха освобождаването на всички заложници и предприемането на стъпки за облекчаване на влошаващата се хуманитарна ситуация в Газа, посочва УАМ.

В срещата по покана на Тръмп участваха емирът на Катар - шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, кралят на Йордания - Абдула Втори, турският президент - Реджеп Тайип Ердоган, президентът на Индонезия - Прабово Субианто, премиерът на Пакистан - Шехбаз Шариф, премиерът на Египет - Мостафа Мадбули, и саудитският външен министър - принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд, отбелязва агенция УАМ.