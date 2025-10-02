Подробно търсене

Eмирът на Катар е обсъдил с американския президент мирния план за край на войната в Газа, обяви Доха

Емирът на Катар - шейх Тамим бин Хамад Ал Тани. Снимка: АП/Nathan Howard
Доха/Вашингтон,  
02.10.2025 07:14
 (БТА)

Емирът на Катар - шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, е обсъдил с Доналд Тръмп мирния план на американския президент за край на войната между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" в ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на изявление от канцеларията на емира в Доха.

Емирът потвърди подкрепата на Катар за усилията за постигане на мир и изрази увереност, че държавите, които са зад плана, могат да допринесат за справедливо решаване на конфликта, което гарантира сигурността и стабилността на региона.

Той добави, че в същото време трябва да се защитят правата на палестинците.

Израел започна офанзивата си в ивицата Газа след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. Тогава по израелски данни са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен в ивицата.

При ответното израелско настъпление в крайбрежната територия са загинали над 65 000 души, сочи информацията на здравното министерство на "Хамас".

 

