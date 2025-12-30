УАМ: Компания от ОАЕ въведе технология, основана на изкуствен интелект, за подпомагане на лекарите при водене на медицински бележки

„ПюърХелт“ (PureHealth) (най-голямата здравна платформа в Близкия изток, базирана в Абу Даби, включваща, наред с друго, клиники, центрове за диагностициране, фармация, здравни застраховки, бел. ред.) обяви стартирането на пилотната фаза на „Нада“ (Nada) – услуга, задвижвана от изкуствен интелект, която функционира като дигитален асистент, подпомагащ лекарите чрез организиране на медицински бележки в реално време, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Пилотната фаза на продукта ще позволи на лекарите и доставчиците на здравни услуги, използващи „Нада“, да намалят времето, прекарано за медицинска документация, с повече от 50%, като им спестява средно два часа на ден. Технологията се отличава и с високи нива на точност при разпознаване на сложна медицинска терминология и местни диалекти, поддържайки по-прецизна клинична документация и подобрявайки качеството и непрекъснатостта на медицинските досиета на пациентите.

За пациентите ползите са осезаеми и незабавни. Консултациите стават по-лични, като лекарите могат да поддържат зрителен контакт, да слушат по-внимателно и да се ангажират по-смислено. Пациентите изпитват по-ясна комуникация, по-малко повтарящи се обяснения и по-голяма увереност, че техните притеснения, симптоми и планове за грижи са точно отразени по време на целия процес.

Чрез интегрирането на изкуствен интелект, който слуша само в рамките на клиничната консултация и структурира медицинската информация мигновено, „ПюърХелт“ преминава отвъд традиционната дигитализация към нова ера на когнитивно здравеопазване, където технологиите работят тихо във фонов режим, за да подкрепят хората, а не да ги заместват.

Чрез „Нада“ компанията демонстрира как усъвършенстваният изкуствен интелект може да бъде отговорно внедрен в клиничната практика, за да подобри прегледите на пациентите, да укрепи здравната система и да осигури значимо, дългосрочно въздействие.

