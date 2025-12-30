Подробно търсене

УАМ: Компания от ОАЕ въведе технология, основана на изкуствен интелект, за подпомагане на лекарите при водене на медицински бележки

Александър Евстатиев
УАМ: Компания от ОАЕ въведе технология, основана на изкуствен интелект, за подпомагане на лекарите при водене на медицински бележки
УАМ: Компания от ОАЕ въведе технология, основана на изкуствен интелект, за подпомагане на лекарите при водене на медицински бележки
Снимка: УАМ
Абу Даби,  
30.12.2025 23:30
 (БТА)

„ПюърХелт“ (PureHealth) (най-голямата здравна платформа в Близкия изток, базирана в Абу Даби, включваща, наред с друго, клиники, центрове за диагностициране, фармация, здравни застраховки, бел. ред.) обяви стартирането на пилотната фаза на „Нада“ (Nada) – услуга, задвижвана от изкуствен интелект, която функционира като дигитален асистент, подпомагащ лекарите чрез организиране на медицински бележки в реално време, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Пилотната фаза на продукта ще позволи на лекарите и доставчиците на здравни услуги, използващи „Нада“, да намалят времето, прекарано за медицинска документация, с повече от 50%, като им спестява средно два часа на ден. Технологията се отличава и с високи нива на точност при разпознаване на сложна медицинска терминология и местни диалекти, поддържайки по-прецизна клинична документация и подобрявайки качеството и непрекъснатостта на медицинските досиета на пациентите.

За пациентите ползите са осезаеми и незабавни. Консултациите стават по-лични, като лекарите могат да поддържат зрителен контакт, да слушат по-внимателно и да се ангажират по-смислено. Пациентите изпитват по-ясна комуникация, по-малко повтарящи се обяснения и по-голяма увереност, че техните притеснения, симптоми и планове за грижи са точно отразени по време на целия процес.

Чрез интегрирането на изкуствен интелект, който слуша само в рамките на клиничната консултация и структурира медицинската информация мигновено, „ПюърХелт“ преминава отвъд традиционната дигитализация към нова ера на когнитивно здравеопазване, където технологиите работят тихо във фонов режим, за да подкрепят хората, а не да ги заместват.

Чрез „Нада“ компанията демонстрира как усъвършенстваният изкуствен интелект може да бъде отговорно внедрен в клиничната практика, за да подобри прегледите на пациентите, да укрепи здравната система и да осигури значимо, дългосрочно въздействие. 

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

/БЗ/

Свързани новини

16.12.2025 21:14

УАМ: „Енергиен форум - ОАЕ“ представи доклад за развитието на енергийния сектор на страната

Министерството на енергетиката и инфраструктурата на ОАЕ организира третото издание на „Енергиен форум - ОАЕ“, който събра политически лидери и представители на бизнеса. Основната цел на форума бе да ускори програмата за енергиен преход на ОАЕ,
11.12.2025 18:05

УАМ: Срещата на върха BRIDGE 2025 подчерта ролята на ОАЕ в роботиката и в иновациите в областта на изкуствения интелект

Срещата на върха BRIDGE 2025 в Абу Даби събра експерти и лидери от бизнеса, технологиите, медиите, университетите, инфлуенсъри и големи технологични компании от целия свят, предлагайки единна платформа за сътрудничество и обмен на знания, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.
27.11.2025 14:19

УАМ: Американският университет в емирство Шарджа представи на международна конференция изследвания в областта на изкуствения интелект

Американският университет в емирство Шарджа (AUS) представи най-новите си изследвания в областта на надеждния изкуствен интелект като домакин на 12-ата Международна конференция за надеждни системи и техните приложения (DSA 2025), предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.
13.11.2025 20:26

УАМ: Световна среща на върха за бъдещето на енергетиката 2026 ще свърже политиката и бизнеса в областта на климата

Световната среща на върха за бъдещето на енергетиката, организирана от компанията за иновации в енергетиката „Масдар“ (Masdar), базирана в Абу Даби, ще се проведе от 13 до 15 януари 2026 г. в Националния изложбен център в столицата на ОАЕ. Очаква се това да е най-голямото и амбициозно издание досега, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.
12.11.2025 22:57

УАМ: Министерството на здравеопазването на ОАЕ засили сътрудничеството с Испания в областта на даряването на човешки органи и тъкани

Делегация на Министерството на здравеопазването и превенцията на ОАЕ завърши официалното си посещение в Испания, насочено към укрепване на международното сътрудничество в областта на даряването на органи и трансплантацията, в съответствие с националните цели на ОАЕ за засилване на глобалните партньорства и подобряване на качеството на живот, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.
10.11.2025 14:15

УАМ: Парламентът на Арабската лига приветства опита на ОАЕ в използването на изкуствен интелект в сектора на правосъдието

Председателят на парламента на Арабската лига Мохамед ал Ямахи похвали бързото развитие на сектора на правосъдието в Обединените арабски емирства, което е постигнато чрез внедряването на технологии за изкуствен интелект в страната и цифровата трансформация в съдебната система, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.
03.11.2025 18:00

УАМ: ОАЕ и САЩ подписаха меморандум за сътрудничество в сферата на енергетиката и изкуствения интелект

Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян се срещна в Абу Даби с Дъг Бъргам, министър на вътрешните работи на Съединените щати и председател на Националния съвет за енергетика. Бъргам е на посещение в ОАЕ по повод Международното изложение и конференция за петролa (ADIPEC 2025), което ще се проведе в Абу Даби от 3 до 6 ноември, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.
28.10.2025 17:21

УАМ: „Дигитален Дубай“ представи бъдещето на интелигентните градове на Срещата на върха на градовете в Азиатско-тихоокеанския регион

Правителствената организация „Дигитален Дубай“ организира серия от специализирани семинари на тема „Дигитализиран живот“, проведени като част от Срещата на върха на градовете в Азиатско-тихоокеанския регион и Форума на кметовете 2025 в Експо Сити Дубай. Сесиите събраха световни лидери и експерти, за да проучат бъдещето на интелигентните градове и дигиталната трансформация, предаде информационната агенция на ОАЕ – УАМ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:17 на 31.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация