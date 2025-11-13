Подробно търсене

УАМ: Световна среща на върха за бъдещето на енергетиката 2026 ще свърже политиката и бизнеса в областта на климата

Александър Евстатиев
УАМ: Световна среща на върха за бъдещето на енергетиката 2026 ще свърже политиката и бизнеса в областта на климата
УАМ: Световна среща на върха за бъдещето на енергетиката 2026 ще свърже политиката и бизнеса в областта на климата
Снимка: УАМ
Абу Даби,  
13.11.2025 20:26
 (БТА)

Световната среща на върха за бъдещето на енергетиката, организирана от компанията за иновации в енергетиката „Масдар“ (Masdar), базирана в Абу Даби, ще се проведе от 13 до 15 януари 2026 г. в Националния изложбен център в столицата на ОАЕ. Очаква се това да е най-голямото и амбициозно издание на форума досега, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Събитието се превърна в глобална платформа, обединяваща лидери в областта на енергийната устойчивост - компании, правителствени представители, академични среди и неправителствени организации.

Осемнадесетото издание ще посрещне рекорден брой участници, изложители и правителствени партньори, както и водещи организации като Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA). Събитието се провежда в момент, когато инвестициите в чиста енергия в региона на Персийския залив се увеличават. ОАЕ обещаха да инвестират 54 милиарда щатски долара във възобновяеми енергийни източници до 2030 г., вложиха 83 милиарда щатски долара в технологии за чиста енергия и обявиха допълнителни 30 милиарда щатски долара чрез фонда Alterra (най-големият частен инвестиционен фонд, свързан с измененията на климата). Саудитска Арабия е отделила 270 милиарда щатски долара за увеличаване на възобновяемите енергийни източници и е вложила почти 200 милиарда щатски долара за действия в областта на климата в рамките на Саудитската зелена инициатива.

Д-р Ламия Фауаз, бранд мениджър и директор „Стратегически инициативи“ в „Масдар“, заяви, че срещата на върха остава мястото, където глобалната енергийна екосистема се обединява, за да прави бизнес, събирайки правителствени лидери, енергийния сектор, технологиите и финансите, за да стимулират партньорства и практически решения.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

/ГГ/

Свързани новини

28.10.2025 17:21

УАМ: „Дигитален Дубай“ представи бъдещето на интелигентните градове на Срещата на върха на градовете в Азиатско-тихоокеанския регион

Правителствената организация „Дигитален Дубай“ организира серия от специализирани семинари на тема „Дигитализиран живот“, проведени като част от Срещата на върха на градовете в Азиатско-тихоокеанския регион и Форума на кметовете 2025 в Експо Сити Дубай. Сесиите събраха световни лидери и експерти, за да проучат бъдещето на интелигентните градове и дигиталната трансформация, предаде информационната агенция на ОАЕ – УАМ.
24.10.2025 22:33

УАМ: Деветнадесетото издание на фестивала за опазване на културното наследство "Ал Дафра" ще започне в Абу Даби на 27 октомври

Деветнадесетото издание на фестивала "Ал Дафра" ще бъде открито от Агенцията за наследство на Абу Даби като част от сезона на мазайна (изложение на камили, част от бедуинската култура на Арабския полуостров, бел. ред.) в Абу Даби, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.
17.10.2025 21:55

УАМ: Неправителствена организация от Дубай проведе първи по рода си бизнес семинар Дубай-Естония

Неправителствената организация "Дубай Чамбърс" (Dubai Chambers), базирана в Дубай, която обслужва бизнеса, успешно проведе първия по рода си бизнес семинар Дубай-Естония в сътрудничество с естонското правителство и бизнес съвета "ОАЕ-Естония", предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.
15.10.2025 23:35

УАМ: Емирство Шарджа се стреми да подкрепи над 1000 предприемачи до 2030 година

Центърът за предприемачество в емирство Шарджа се стреми да подкрепи над 1000 предприемачи до 2030 г., като подеме уникални инициативи, които допринасят за развитието на интегрирана предприемаческа среда, предаде новинарската агенция на Обединените арабски емирства УАМ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:47 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация