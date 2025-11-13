УАМ: Световна среща на върха за бъдещето на енергетиката 2026 ще свърже политиката и бизнеса в областта на климата

Световната среща на върха за бъдещето на енергетиката, организирана от компанията за иновации в енергетиката „Масдар“ (Masdar), базирана в Абу Даби, ще се проведе от 13 до 15 януари 2026 г. в Националния изложбен център в столицата на ОАЕ. Очаква се това да е най-голямото и амбициозно издание на форума досега, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Събитието се превърна в глобална платформа, обединяваща лидери в областта на енергийната устойчивост - компании, правителствени представители, академични среди и неправителствени организации.

Осемнадесетото издание ще посрещне рекорден брой участници, изложители и правителствени партньори, както и водещи организации като Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA). Събитието се провежда в момент, когато инвестициите в чиста енергия в региона на Персийския залив се увеличават. ОАЕ обещаха да инвестират 54 милиарда щатски долара във възобновяеми енергийни източници до 2030 г., вложиха 83 милиарда щатски долара в технологии за чиста енергия и обявиха допълнителни 30 милиарда щатски долара чрез фонда Alterra (най-големият частен инвестиционен фонд, свързан с измененията на климата). Саудитска Арабия е отделила 270 милиарда щатски долара за увеличаване на възобновяемите енергийни източници и е вложила почти 200 милиарда щатски долара за действия в областта на климата в рамките на Саудитската зелена инициатива.

Д-р Ламия Фауаз, бранд мениджър и директор „Стратегически инициативи“ в „Масдар“, заяви, че срещата на върха остава мястото, където глобалната енергийна екосистема се обединява, за да прави бизнес, събирайки правителствени лидери, енергийния сектор, технологиите и финансите, за да стимулират партньорства и практически решения.

