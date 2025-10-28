УАМ: „Дигитален Дубай“ представи бъдещето на интелигентните градове на Срещата на върха на градовете в Азиатско-тихоокеанския регион

Правителствената организация „Дигитален Дубай“ организира серия от специализирани семинари на тема „Дигитализиран живот“, проведени като част от Срещата на върха на градовете в Азиатско-тихоокеанския регион и Форума на кметовете 2025 в Експо Сити Дубай. Сесиите събраха световни лидери и експерти, за да проучат бъдещето на интелигентните градове и дигиталната трансформация, предаде информационната агенция на ОАЕ – УАМ.

В своите встъпителни думи по време на първия семинар, озаглавен „Агенти на бъдещето“, д-р Моза Сувайдан, главен изпълнителен директор на сектор „Цифрови приложения и платформи“ в „Дигитален Дубай“, очерта ключовата роля на изкуствения интелект в предефинирането, препроектирането и предоставянето на цифрови услуги, съобразени с променящите се нужди на интелигентните градове.

Тя подчерта, че Дубай е сред градове пионери в света, възприемащи този подход, който се ръководи от визия за град, управляван от бази данни в служба на хората.

Панелът разгледа възможностите за разработване на унифицирани модели на изкуствен интелект, усъвършенстване на управлението на данните и оформяне на бъдещето на цифровите услуги, изградени върху хармонията между човешкия и машинния интелект.

