УАМ: Деветнадесетото издание на фестивала за опазване на културното наследство "Ал Дафра" ще започне в Абу Даби на 27 октомври

Деветнадесетото издание на фестивала "Ал Дафра" ще бъде открито от Агенцията за наследство на Абу Даби като част от сезона на мазайна (изложение на камили, част от бедуинската култура на Арабския полуостров, бел. ред.) в Абу Даби, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ. Фестивалът ще се проведе от 27 октомври 2025 г. до 22 януари 2026 г. под патронажа на президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян.

Тазгодишното издание ще включва състезания по мазайна, както и 17 конкурса, свързани с опазване на културното наследство, с над 4800 награди на обща стойност над 94,4 милиона дирхама (близо 26 милиона щатски долара). Програмата включва и редица културни дейности и съпътстващи традиционни пазари.

Тези събития включват конкурси за соколарство, за доене на камили, състезания с арабски салуки (порода ловни кучета), надбягвания с арабски коне и конкурс за най-красив арабски кон. Допълнителни състезания ще включват опаковане на фурми, стрелба, готвене, най-красиво традиционно облекло, детски състезания, традиционни песни, и конкурс за приготвяне на чай. Допълнителни културни и дейности ще бъдат проведени на традиционния пазар "Ал Дафра".

Фестивалът има за цел да засили сплотеността на общността в съответствие с принципите на Годината на общността в ОАЕ, като насърчава единството и социалните връзки в семействата и общностите, опазва наследството, насърчава взаимодействието между поколенията и внушава ценности на сътрудничество, принадлежност и споделен опит. Събитието има за цел също така да подпомогне развъждането и грижите за традиционните породи камили, да подкрепи соколарството, развъждането и отглеждането на чистокръвни арабски коне и традиционните състезания, като същевременно насърчава опазването и собствеността върху автентичните породи.

