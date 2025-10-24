Подробно търсене

УАМ: Деветнадесетото издание на фестивала за опазване на културното наследство "Ал Дафра" ще започне в Абу Даби на 27 октомври

Александър Евстатиев
УАМ: Деветнадесетото издание на фестивала за опазване на културното наследство "Ал Дафра" ще започне в Абу Даби на 27 октомври
УАМ: Деветнадесетото издание на фестивала за опазване на културното наследство "Ал Дафра" ще започне в Абу Даби на 27 октомври
Снимка: УАМ
Абу Даби,  
24.10.2025 22:33
 (БТА)

Деветнадесетото издание на фестивала "Ал Дафра" ще бъде открито от Агенцията за наследство на Абу Даби като част от сезона на мазайна (изложение на камили, част от бедуинската култура на Арабския полуостров, бел. ред.) в Абу Даби, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ. Фестивалът ще се проведе от 27 октомври 2025 г. до 22 януари 2026 г. под патронажа на президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян.

Тазгодишното издание ще включва състезания по мазайна, както и 17 конкурса, свързани с опазване на културното наследство, с над 4800 награди на обща стойност над 94,4 милиона дирхама (близо 26 милиона щатски долара). Програмата включва и редица културни дейности и съпътстващи традиционни пазари.

Тези събития включват конкурси за соколарство, за доене на камили, състезания с арабски салуки (порода ловни кучета), надбягвания с арабски коне и конкурс за най-красив арабски кон. Допълнителни състезания ще включват опаковане на фурми, стрелба, готвене, най-красиво традиционно облекло, детски състезания, традиционни песни, и конкурс за приготвяне на чай. Допълнителни културни и дейности ще бъдат проведени на традиционния пазар "Ал Дафра".

Фестивалът има за цел да засили сплотеността на общността в съответствие с принципите на Годината на общността в ОАЕ, като насърчава единството и социалните връзки в семействата и общностите, опазва наследството, насърчава взаимодействието между поколенията и внушава ценности на сътрудничество, принадлежност и споделен опит. Събитието има за цел също така да подпомогне развъждането и грижите за традиционните породи камили, да подкрепи соколарството, развъждането и отглеждането на чистокръвни арабски коне и традиционните състезания, като същевременно насърчава опазването и собствеността върху автентичните породи.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

/НВ/

Свързани новини

16.10.2025 22:45

УАМ: Националният музей на ОАЕ "Зайед" ще отвори врати на 3 декември в Абу Даби

Музеят „Зайед“, националният музей на Обединените арабски емирства, разположен в сърцето на културния район Саадият, ще отвори врати за обществеността на 3 декември 2025 г., предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.
23.09.2025 20:28

УАМ: Академията за кралски конни изкуства в Абу Даби ще отвори врати през ноември 2025 г.

Съгласно указанията на шейх Мансур бин Зайед Ал Нахян, вицепрезидент на ОАЕ, заместник министър-председател и председател на Президентския съд, Академията за кралски конни изкуства в Абу Даби (ADREA) ще отвори врати през ноември 2025 г. на остров Джубаил, емирство Абу Даби, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.
19.09.2025 14:11

УАМ: Изложението за часовници и бижута в Шарджа ще бъде открито на 24 септември с 68% международно участие

Петдесет и шестото издание на Изложението за часовници и бижута в Близкия изток привлича забележително участие, като изложители от Австралия, Мианма и Пакистан се присъединяват за първи път, което подчертава нарастващата международна привлекателност
04.09.2025 23:26

УАМ: Престолонаследникът на емирство Ум ал Куейн, едно от седемте емирства на ОАЕ, посети Международното изложение за лов и конен спорт

Шейх Рашид бин Сауд бин Рашид Ал Муала, престолонаследник на емирство Ум Ал Куейн, едно от седемте емирства, образуващи ОАЕ, посети Международното изложение за лов и конен спорт в Абу Даби, което се провежда в Националния изложбен център на Абу Даби, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.
23.07.2025 13:39

УАМ: Асоциацията на издателите от ОАЕ получи статут на наблюдател в Световната организация за интелектуална собственост

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) предостави на Асоциацията на издателите от Обединените арабски емирства статут на наблюдател по време на 66-то Общо събрание, състояло се в Женева. В срещите участваха представители на държави членки и организации за интелектуална собственост от цял свят, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:12 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация